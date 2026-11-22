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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El español Marc Márquez, 'Míster Diez', ha conseguido uno de sus 'objetivos' no reconocido, el de batir a su gran rival dentro y fuera de la pista, el italiano Valentino Rossi, al sumar su décimo título mundial y convertirse en el tercer piloto más laureado de la historia del motociclismo mundial, por detrás del italiano Giacomo Agostini (15) y el español Ángel Nieto (12+1).

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Con su octavo puesto en el Gran Premio de Portugal disputado en el circuito lusitano de Portimao, Marc Márquez ya es matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en 2026.

Ya en 2025 escribió uno de los capítulos más importantes de la historia del deportes al conseguir, seis temporadas después de su último título mundial, en 2019, el noveno campeonato del mundo de motociclismo y séptimo de MotoGP, y ahora, con el octavo en la categoría reina, iguala al italiano Giacomo Agostini.

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Márquez continúa protagonizando la épica de su regreso a lo más alto de la competición al sumar su décimo título mundial y el segundo consecutivo de MotoGP, después de su grave lesión de 2020, que le llevó a ser intervenido quirúrgicamente hasta en cuatro ocasiones, antes de que se detectase la rotación del húmero de su brazo derecho en un 33 por ciento, lo que le tuvo al borde de la retirada.

Lejos de dejarse llevar por la circunstancias, Marc Márquez decidió hacer frente a todas las adversidades y, una vez tras otra, pasó por el quirófano y, aunque en ocasiones cundió el desánimo en el campeón del mundo, esa situación le hizo cada vez más fuerte sicológicamente.

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Sin rendirse en momento alguno, Marc Márquez se ha convertido en el tercer piloto más laureado del motociclismo en circuito, tras el italiano Giacomo Agostini (15 títulos) y el español Ángel Nieto (12+1 títulos) cuando ya era el único capaz, en la historia del motociclismo, en volver a ser campeón del mundo después de haberlo sido por última vez seis años antes.

Al echar la vista atrás y por culpa de su juventud, Marc Márquez comenzó su carrera deportiva obligado a correr con un lastre en su KTM 125 de veinte kilos, para llegar al peso mínimo del reglamento técnico, pero enseguida llegó su primera victoria, el 17 de junio de 2007 en Jerez, en una temporada en la que el título fue a parar a manos de otro conocido, el alemán Stefan Bradl.

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En 2008, en su primera temporada en el mundial de 125 c.c., ya subió al podio, en Inglaterra, el 22 de junio de 2008, convirtiéndose en el español más joven de todos los tiempos en conseguir una plaza de podio -tercero- en una prueba del mundial y batir así a Dani Pedrosa, que había logrado un tercer puesto en Cheste (Valencia) el 23 de septiembre de 2001 a los 15 años y 359 días, y lo dejó en 15 años y 126 días, siendo segundo a nivel mundial tras el venezolano Ivan Palazzese, 15 años y 77 días.

Un año más tarde, Márquez comenzó su singladura como piloto oficial, en la escuadra KTM, en la que eclosionó como el gran piloto que es y así batió numerosos récords de precocidad para en 2010 consagrarse en la escudería del finlandés Aki Ajo, campeona del mundo con el francés Mike di Meglio la anterior temporada, sin la necesidad de lastrar su moto para cumplir con el peso mínimo reglamentado.

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No comenzó bien ese año pues en Jerez el tubo de escape defectuoso de su moto le hizo rodar por los suelos y pasar por el quirófano por una "luxación escápulo humeral", que requirió reposo absoluto durante una semana, pero su regreso no pudo ser más explosivo.

En la cuarta carrera, en el circuito italiano de Mugello, logró su primera victoria en grandes premios, el mismo escenario en el que años más tarde y en MotoGP protagonizó una 'espeluznante' caída en la larga recta de meta sin consecuencias para su integridad física, salvo un fuerte golpe.

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Así, en 2010 y con apenas 17 años y 137 días, fue el piloto más joven de la historia en conseguir tres mejores clasificaciones de entrenamientos consecutivas y cuatro victorias, desbancando en ambos casos a todo un Valentino Rossi.

Hubo más victorias, las de Sachsenring, Brno, Misano Adriático, Motegi, Phillip Island, con lo que igualó el récord español de victorias en una temporada en la categoría de 125 c.c. con su compatriota Jorge Martínez 'Aspar', y llegaron más en Estoril, recordada por sus problemas en la vuelta de calentamiento como consecuencia de una caída, que le hicieron salir último y remontar hasta el triunfo, décimo de la temporada y el podio número mil del motociclismo español.

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El título de 2010 fue el del español más joven en ganar el Campeonato, con sólo 17 años y 263 días y segundo del mundo, por apenas cien días respecto al italiano Loris Capirossi.

En 2011 dio el salto a Moto2, en donde logró resultados impresionantes pero también sufrió un aparatoso accidente en el trazado malasio de Sepang que le dejó secuelas en la vista (diplopía) hasta el final de la temporada y le impidió lograr el título mundial ese año.

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La siguiente temporada no falló, sumó nueve victorias y con cinco podios más y apenas dos ceros, se proclamó campeón del mundo a pesar de los esfuerzos de otro español, Pol Espargaró, por que no fuese así.

En 2013 Márquez llegó directamente al equipo Honda de MotoGP y en su año de debut impresionó por los resultados y también por su eficacia para lograr el título a las primeras de cambio, con lo que desbancó al estadounidense Freddie Spencer como el más joven de la historia en conseguirlo y, lógicamente, es el piloto de menos años en sumar, dos, tres, cuatro, cinco y seis títulos mundiales en la categoría reina, siempre por delante de Valentino Rossi.

Con sólo 20 años y 63 días, se convirtió en el más joven en ganar una carrera de la categoría reina del motociclismo y batir el récord del estadounidense Freddie Spencer, que lo tenía desde Bélgica en 1982, con 20 años y 192 días, y también fue el primero, con 26 años y 231 días, en tener seis títulos de MotoGP.

Uno tras otro cayeron los récords más insospechados, y al final se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia con 20 años y 266 días, que se lo arrebató a Spencer, quien en 1983 lo consiguió con 21 años y 258 días, además de ser uno de los cuatro pilotos campeón en tres categorías diferentes junto a los británicos Mike Hailwood y Phil Read y el italiano Valentino Rossi, y convertirse en el único piloto que recuperó el título mundial seis años después de lograrlo por última vez.

Una temporada más tarde (2014) Márquez confirmó que el título de 2013 no había sido fruto de la casualidad o la suerte y, literalmente, arrasó a sus rivales con 10 triunfos consecutivos al inicio de la temporada de su segundo título mundial de MotoGP y que bien se podría calificar como la del "Dominio Total", con diez victorias consecutivas y un total de trece, con lo que rompió el récord del australiano Michael Doohan, que tenía doce.

El 2015 fue un año complicado, con varios errores y caídas que no le permitieron pelear por el título y una "trifulca" en Malasia, con el italiano Valentino Rossi, enturbió el final de la temporada y también la relación entre ambos.

Ese año consiguió cinco victorias, en Austin, Sachsenring, Indianápolis, Misano, y Phillip Island, y cuatro segundos, que no le permitieron aspirar a un título mundial, que recayó en otro español, Jorge Lorenzo, a pesar de todo el revuelo que, a partir de unas declaraciones de Valentino Rossi en Malasia, se produjo al final de la temporada, si bien ambos pilotos tuvieron antes "roces" en Argentina y Países Bajos que culminaron con el incidente, entre ambos, en Sepang.

La situación cambió en 2016, una temporada en la que no cometió apenas errores y que le permitió sumar su tercer título mundial de MotoGP en cuatro años, al que luego encadenó, como nuevos hitos deportivos, los títulos de 2017, 2018 y 2019.

Ese 2019 fue uno de los años más exitosos del piloto ilerdense de Cervera, con apenas un fallo a lo largo del mismo, la caída en Austin, un circuito que para él era talismán, mientras que en el resto de citas de la temporada sus peores resultados fueron cinco segundos, con nueve triunfos, incluido el obtenido en Tailandia, que le dio matemáticamente su último título mundial hasta la fecha, cuatro carreras antes del final de la temporada, un récord que también ha batido al conseguir su noveno título mundial a cinco carreras del final de la temporada 2025 y con récord de puntos.

Volviendo la vista atrás, llegó la temporada de la pandemia por el coronavirus 'Covid'19' y también la peor de su carrera deportiva con el grave accidente que sufrió en la primera de las dos citas en el circuito 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, en donde la precipitación por volver a competir, según él reconoció en su momento y ha lamentado durante años, le abocó a un calvario del que salió con la lección aprendida y siempre recordada en sus palabras de que "hay que escuchar al cuerpo y no precipitarse a la hora de regresar a la competición".

A pesar de todo el sufrimiento y dolores que le ocasionó la lesión -hasta que médicos estadounidenses descubrieron con un TAC en tres dimensiones que el húmero de su brazo derecho había rotado- Marc Márquez fue capaz de lograr la victoria en tres ocasiones a lo largo de 2021, en Sachsenring, Austin y Misano Adriático, si bien tanto en 2022 como en 2023, quedó inédito en lo que a victorias se refiere, pasando por entonces lo peor de su calvario.

La temporada de 2024 fue la de los cambios, con un Marc Márquez decidido a saber si seguía siendo competitivo o su carrera deportiva había terminado y la primera decisión fue la de abandonar 'de mutuo acuerdo' a su marca de toda la vida en MotoGP, la japonesa Honda, renunciando a un multimillonario contrato de 25 millones de euros brutos anuales, por cuatro temporadas, para recalar como un 'rookie' o debutante en la escudería italiana 'Gresini Racing', que se podría decir que le devolvió a la vida en la alta competición.

El año 2024 debía ser el de su 'confirmación' en la alta competición o el de su retirada, pero el cariño y el apoyo que encontró en la escudería dirigida por Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, en la que también se encontraba su hermano Alex Márquez, le devolvió a la vida y a la senda de la victoria.

Ese primer triunfo llegó en Motorland Aragón después de 1.042 días, desde el 24 de octubre de 2021 en Misano Adriático, circuito en el que sumó su segunda victoria de la temporada y aún hubo un tercer triunfo en Phillip Island (Australia).

Su rendimiento y sus datos sirvieron para dos cosas, truncar el ascenso de quien acabaría siendo el campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín, para ascender al equipo oficial Ducati, y que fuese él quien se convirtiese en el nuevo compañero de equipo del doble campeón del mundo de MotoGP, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Y los resultados avalaron la decisión de Ducati, pues a lo largo de la temporada 2025 Marc Márquez logró, hasta la carrera de Japón, nada menos que diez plenos de victorias, o lo que es lo mismo, ganar en el mismo escenario tanto la carrera esprint como el gran premio, si bien acumuló un total de 14 triunfos en esprint y once en grandes premios.

La temporada 2026 no comenzó demasiado bien para el campeón del mundo en título, que en las carreras disputadas hasta Hungría, apenas sumó 71 puntos, lo que le situaba octavo, con el italiano Marco Bezzecchi como líder con 173 puntos, nada menos que 102 puntos de desventaja que, paso a paso y carrera tras carrera, le permitieron llegar a la carrera de Catar con 44 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Jorge Martín, y 67 respecto de Marco Bezzecchi.

Fue entonces cuando tuvo su primera 'bola de partido', que no pudo aprovechar a pesar de ganar la carrera esprint y ser segundo en el gran premio, pero Jorge Martín, su rival más directo por el título, con una séptima posición en la carrera larga y un tercero en la corta, lo evitó.

En Portimao no falló el ya diez veces campeón del mundo de motociclismo, quien a pesar de sufrir una caída en la carrera esprint, se alzó con su octavo título mundial de MotoGP.

En este recorrido deportivo, Marc Márquez se ha convertido en el piloto español con más victorias en el campeonato del mundo de motociclismo con 106 triunfos, de los que 80 lo son en MotoGP, después de ser el piloto más joven de la historia en llegar a los 200 grandes premios en la categoría reina, y también en conseguir ocho títulos mundiales de MotoGP, igualando con el italiano Giacomo Agostini en la categoría reina del motociclismo mundial. EFE