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Madrid, 22 nov (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes probables nieblas extensas y densas en la meseta norte y posibles rachas muy fuertes de cierzo en Tarragona, además una bajada de las máximas en las regiones del Mediterráneo.

Se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, zonas en la que se esperan precipitaciones aisladas. También se dará abundante nubosidad baja matinal en otras zonas del tercio norte.

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A lo largo del día la aproximación de un frente dejará nubosidad de tipo alto en aumento y cielos cubiertos al final de la jornada en el cuadrante noroeste. Tiempo estable en Canarias con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas máximas bajarán en las regiones del Mediterráneo y subirán en el resto del tercio sur peninsular, las montañas de la vertiente atlántica y Pirineos; pocos cambios en el resto.

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Las mínimas descenderán de forma generalizada en la península, así como en Baleares donde se darán al final del día. Habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta norte.

Soplará viento flojo en el interior peninsular predominando las componentes este y sur, si bien con cierzo moderado en el valle del Ebro al principio del día, con posibilidad de alguna racha muy fuerte en Tarragona.

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Viento en general moderado en litorales y en Baleares. En Canarias soplará el alisio moderado.

Predicción por comunidades autónomas:

GALICIA: durante la primera mitad del día, intervalos nubosos con posibilidad de lluvias y chubascos débiles en el tercio occidental. En el resto, cielos nubosos o muy nubosos con predominio de las nubes medias y altas; brumas y bancos de niebla matinales en el interior.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el extremo suroccidental. Las máximas sin cambios significativos y viento flojo de componente sur con algún intervalo moderado en los litorales.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielos nubosos o muy nubosos con predominio de las nubes medias y altas, y temperaturas mínimas en descenso generalizado; máximas sin cambios o en ligero ascenso en las comarcas del extremo suroccidental. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.

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CANTABRIA: cielos nubosos o muy nubosos con predominio de las nubes medias y altas, y brumas y bancos de niebla matinales en el extremo sur de la comunidad. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

PAÍS VASCO: intervalos nubosos en la primera mitad del día en los litorales, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos, más probables en la mitad oriental, tendiendo a cielos cubiertos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales en el interior.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios significativos, y viento flojo con predominio de la componente sur.

CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, aumentado la nubosidad media y altas durante el día; nubes bajas, brumas y nieblas matinales, sobre todo en la meseta, donde pueden ser localmente persistentes. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso, aunque condicionadas a las nieblas. Heladas débiles dispersas y viento flojo variable.

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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: intervalos nubosos en la primera mitad del día en el tercio norte, con posibilidad de lluvias débiles y chubascos, tendiendo a cielos cubiertos de nubes medias y altas a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero descenso en el entorno del Ebro. Viento flojo variable, con predominio de las componentes sur y sureste a partir de la tarde.

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LA RIOJA: poco nuboso, aumentando la nubosidad media y alta durante el día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero descenso en el valle y en ligero ascenso en la sierra. Heladas débiles dispersas en la Ibérica y viento del noroeste o variable, flojo.

ARAGÓN: cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes altas a partir de la tarde; en la divisoria de los Pirineos, nuboso la primera mitad de la jornada, con precipitaciones débiles, de nieve por encima de 1600-1800 metros.

Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas con cambios ligeros; heladas débiles en cotas altas de los Pirineos y del sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable, que tiende a moderado del oeste y del noroeste en el valle del Ebro durante las horas centrales del día.

CATALUÑA: cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes altas a partir de la tarde; en la divisoria de los Pirineos occidentales y Valle de Arán, nuboso durante la primera mitad de la jornada, con precipitaciones débiles, de nieve por encima de 1600-1800 metros.

Temperaturas en descenso ligero y heladas en cotas altas de los Pirineos. Viento flojo a moderado de dirección variable salvo en el tercio sur y depresión central de Lleida que será moderado de componente oeste amainando a últimas horas, viento moderado de noroeste en el Ampurdán; rachas muy fuertes en el tercio sur durante las primeras horas del día.

EXTREMADURA: poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas en la segunda mitad del día; probabilidad de brumas y nieblas matinales dispersas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ascenso y viento del este o sureste, flojo.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad alta por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en aumento, más acusado en la sierra. Heladas débiles en zonas altas de la sierra y vientos flojos variables.

CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado aumentando la nubosidad alta por la tarde. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Toledo y en aumento en el resto, más acusado en las zonas de montaña. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico, y vientos flojos variables con predominio de la componente este.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes altas a última hora de la tarde. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en las zonas interiores, que se mantendrán sin cambios o podrían ascender ligeramente.

En Castellón, viento del noroeste moderado, con tendencia a flojo al final de la jornada; en el resto viento flojo de componente oeste, rolando a flojo de componente este por la tarde y amainando a últimas horas; rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón durante la mañana.

REGIÓN DE MURCIA: cielos despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde y temperaturas en descenso. Vientos flojos variables.

ISLAS BALEARES: cielo poco nuboso o despejado con algún intervalo de nubes altas a partir de la tarde. Temperaturas en descenso, localmente notable las nocturnas alcanzándose las mínimas al final del día. Viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte de madrugada, disminuyendo a flojo de dirección variable por la mañana en Menorca y por la tarde en el resto.

ANDALUCÍA: cielos despejados, con intervalos de nubes altas de oeste a este a lo largo de la mañana en el interior; intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y en el litoral de Málaga.

Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de sureste en el interior de Málaga y en el área del Estrecho. Levante fuerte en el Estrecho durante la segunda mitad del día.

CANARIAS: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo en el norte y este de las islas, donde se esperan intervalos de nubes bajas. Temperaturas sin apenas cambios.

Viento flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los litorales sudeste y en los extremos noroeste de las islas montañosas durante la tarde. En zonas altas, viento flojo de dirección variable, arreciando y rolando al nordeste en las islas más occidentales. EFE