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Valencia, 22 nov (EFE).- El entrenador del Río Breogán, Luis Casimiro, destacó este domingo el buen papel de sus jugadores a pesar de la derrota ante el Valencia Basket y ensalzó el talento y el acierto del conjunto ‘taronja’.

“Hemos jugado contra un equipo mucho más físico que nosotros y hasta el último cuarto hemos llevado bien el partido controlando las pérdidas, pero hemos perdido ocho balones en el último parcial y el Valencia Basket se ha puesto nueve puntos arriba. Ha estado anotando con un acierto increíble en la línea de tres puntos, pero hemos hecho bastante mejor trabajo de lo que refleja el marcador”, explicó Casimiro en rueda de prensa.

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El entrenador del conjunto gallego destacó también el ritmo de su rival: “Por su físico y por su estilo de juego, el Valencia te obliga y te presiona mucho tanto en ritmo defensivo como ofensivo y eso te lleva a tener mucho desgaste”.

“En muchos momentos lo hemos controlado bien y hemos estado acertados, pero entre las facilidades nuestras en el último cuarto y el acierto suyo nos han llevado a un ritmo en el que ellos han salido ganadores”, concluyó. EFE

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cma sm/jl