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Madrid, 22 nov (EFE).- La terminal T4 del aeropuerto madrileño de Barajas ha sufrido este domingo una incidencia técnica en el tren que la comunica con su satélite (T4S), lo que ha provocado la formación de largas colas de pasajeros.

El servicio se está prestando con autobuses, según informa Aena en su cuenta X, en la que recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación al aeropuerto.

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El gestor aeroportuario añade que está tratando de solucionar la avería con Alstom, que es la encargada del citado tren.

Entretanto, han sido varios los usuarios atrapados por dicha incidencia que han colgado fotos en sus redes sociales donde se pueden apreciar las colas que se han formado en la terminal. EFE

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