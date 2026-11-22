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La ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, participará este domingo, 22 de noviembre, en un acto electoral del PSOE de Cantabria en Camargo.

En concreto, será en una comida mitin que tendrá lugar en la bolera de Cros de Maliaño.

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El acto comenzará a las 13.45 horas y junto a ella intervendrán el secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares; la candidata al Congreso, Susana Herrán, y la secretaria general de la agrupación local, Esther Bolado.