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Madrid, 22 nov (EFE).- La facturación en el ramo de seguros de salud en España alcanzó los 10.670 millones de euros en primas, con un crecimiento interanual del 7,11 %, siendo el que más aumenta debido a la tensión, en parte, por las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El seguro de salud es dentro de todos los seguros el que más está creciendo, con un 7,11 % más de facturación hasta el pasado mes de septiembre, y los asegurados no paran de aumentar, una expansión que está introduciendo tensión en esta actividad aseguradora, sometida también a la presión del mayor uso por parte de los usuarios.

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Un total de 12,8 millones de personas tenían seguro de salud privado en España al terminar 2025, año en que el seguro de salud atendió 188 millones de actos médicos, según la Memoria del Social del Seguro de la patronal aseguradora Unespa.

La facturación del seguro de salud alcanzó en septiembre de este 2026 los 10.670 millones de euros, ingresos sólo superados por el ramo de automóviles, cuyo acumulado en los primeros nueve meses del año ascendió a 11.320 millones, un 6,06 % más que en el mismo periodo de 2025.

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Hoy en día uno de cada cuatro españoles dispone de un seguro de sanidad privada, después de que en el periodo 2020-26, que arrancó con la pandemia del coronavirus, 2,6 millones de personas decidieran contratar un seguro de ese tipo.

Superada la pandemia, las tensiones en la sanidad pública, con largas listas de espera para consultas en especiales y operaciones quirúrgicas, han impulsado también la contratación de seguros privados de salud.

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La Encuesta de Salud del Instituto Nacional de Estadística (INE) constata ese crecimiento de la cobertura privada de salud.

Según la última edición de la encuesta del INE, hecha pública el pasado mes de octubre y que recoge datos de 2025, de los 8,48 millones de personas que tenían sanidad privada en 2023, fecha de la anterior edición del trabajo, se ha pasado a 11,68 millones en 2025, lo que supone un crecimiento del 37,65 %.

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En modalidad multirrespuesta, según dicha encuesta, entre agosto de 2023 y el mismo mes del año siguiente, el 95,3 % de la población declaraba cobertura sanitaria pública y el 17,7 % cobertura privada; mientras que según datos publicados en octubre de 2026, la cobertura sanitaria privada alcanzó el 24 % de la población.

Por su parte, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al Panel de Hogares del cuarto trimestre de 2024, un 26,4 % de los hogares en España cuenta con seguro médico privado.

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El más frecuente es el individual o familiar, con el 66,3 % del total; seguido del colectivo, vinculado a empresas o asociaciones, con el 22,4 %; mientras que un 10,4 % dispone de un seguro a través de la mutualidad de funcionarios.

Según los datos proporcionados en enero por ICEA, el servicio de estadísticas y estudios del sector seguros, en 2025 la facturación del seguro de salud creció un 11,43 %, aunque en ello influyó la renovación y actualización de las primas del concierto de Muface para funcionarios de la Administración, aunque, excluyendo éste, habría crecido un 9 % y el número de asegurados un 4 %.

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En 2026, no se prevé un crecimiento tan alto, pues el incremento de ingresos por el nuevo convenio de Muface se concentraba sobre todo en el primer año de vigencia del mismo, el año 2025, si bien el director general de ICEA, José Antonio Sánchez, señalaba que quizá en 2027 el ramo de salud alcance en facturación al de autos y en 2028 lo supere.

El crecimiento del seguro de salud no está exento de tensiones para las compañías aseguradoras y no es tanto el crecimiento del número de asegurados como el incremento asistencial derivado de una atención para salud preventiva. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios: 8021517839)