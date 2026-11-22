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Daniela Goncalves Da Silva

Madrid, 22 nov (EFE).- Entre el compás de los tacones y el rasgueo de las guitarras, los tablaos y las salas de espectáculos recurrentes de flamenco mueven unos 500.000 euros diarios, explica a EFE el investigador y director de la guía Flama, Isidoro Cascajo.

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Cascajo detalla que esa cifra diaria parte de unos 100 espacios con 200 pases al día, un aforo medio de 50 personas y un precio medio de 50 euros, aunque ese importe varía si la entrada incluye cena.

El director de la guía de flamenco Flama indica que estos tablaos emplean a unas 3.500 personas y se concentran en Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada, a los que se suman unas 150 salas, bares y teatros que programan flamenco al menos una vez al mes, consolidando un sector que celebra este mes su día.

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Según un estudio de Cascajo sobre Sevilla, los turistas internacionales superan el 60 % del público en los tablaos y, junto al visitante nacional, sostienen la viabilidad diaria del empleo escénico y la hostelería.

La diseñadora Teresa Ninú cifra en una horquilla de entre el 20 % y el 25 % de sus ventas los clientes que compran desde fuera de Andalucía, mientras que entre el 5 % y el 6 % proceden del extranjero, sobre todo de México, Estados Unidos, Japón, Francia y Finlandia.

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Según explica Ninú a EFE, las clientas internacionales llegan a través de las redes sociales para cerrar el pedido por WhatsApp e indicar por videollamada cómo tomar las medidas.

Su taller trabaja todo el año, por lo que no depende de celebraciones tradicionales como la Feria de Abril, ya que muchos de los pedidos que recibe son trajes de flamenca para fiestas, bodas y comuniones.

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Aunque Ninú se dedica a los trajes de flamenca a medida y exclusivos, el mercado de segunda mano también tiene su espacio en el sector y alcanzó un valor superior a los 791.000 euros en 2023 y un aumento del 75 % de la demanda en Andalucía en 2025 respecto al comienzo de año, según los datos que ofrece el portal Milanuncios.

Asimismo, Cascajo señala que el aficionado que viaja para formarse en España activa, más allá de la compra del textil, el desembolso en calzado especializado y la artesanía de complementos, como mantones, peinetas o castañuelas.

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El doctor en economía y profesor de la Universidad de Sevilla Jesús Heredia-Carroza advierte a EFE de que las plataformas digitales ofrecen "oportunidades extraordinarias" para difundir el flamenco, pero tener muchas reproducciones no significa obtener muchos ingresos.

Un artista puede alcanzar una gran visibilidad, pero sus ingresos dependen de sus derechos, sus contratos y la explotación de su trabajo, según ha explicado.

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En este sentido, incide en que el reconocimiento por parte del público no siempre se corresponde con la protección económica que recibe en el ordenamiento jurídico español.

El flamenco en 2025 atrajo a más de 1,8 millones de espectadores y recaudó 9,8 millones de euros en conciertos, casi el doble que en 2019, lo que lo sitúa en tercer lugar por recaudación en la música popular en vivo, según el anuario 2026 de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae).

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Para el profesor, el gran reto es que la digitalización sirva también para que creadores e intérpretes participen justamente en el valor económico que generan.

Se debe entender el flamenco como patrimonio cultural inmaterial y actividad económica, entendiendo que si no se renuevan los públicos, se compromete la demanda futura de espectáculos, a su juicio.

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La Bienal de Sevilla alcanzó en 2026 su mayor recaudación histórica, con 1.356.519 euros frente a los 1.008.701 de la anterior edición, según el ayuntamiento.

En relación a los asistentes, el 54,3 % de los espectadores son residentes en la ciudad, el 13,4 % personas que realizan una excursión y el 32,3 % turistas, de acuerdo a un estudio del Ayuntamiento de Sevilla con datos de 2024.

Los turistas tienen una estancia media de seis noches en la ciudad y un gasto medio de 126 euros, superando por 48 euros al de un turista en la región, según explican en su página web, citando al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Respecto a la procedencia de los turistas, el 40 % es extranjero con Francia (11,7 %) y Alemania (7,6 %) liderando la clasificación.

Por su parte, el Festival de Jerez recaudó en 2025 casi 900.000 euros, provenientes de un total de 34.000 participantes, incluyendo los cursos, según datos aportados por Cascajo. EFE