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Santander, 22 nov (EFE).- El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, no hará experimentos y repetirá el mismo once que consiguió los tres puntos en Málaga (1-2), con Zabiri plenamente recuperado, Pablo Ramón acompañando a Iker Luque en el carril derecho y Pedro y Belocian formando como pareja de centrales.

Así, el conjunto cántabro formará con Agerrizabala en portería; Pablo Ramón, Pedro, Belocian, Salinas; Iker Luque, Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente y Zabiri.

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Por su parte, en la Real Sociedad, Sarr, pese a entrenar solo dos días, saldrá de partida en el centro de la zaga en lugar de Jon Martin, y el técnico txuri-urdin, Pellegrino Matarazzo, apuesta por casi todo su arsenal ofensivo, juntando arriba a Guedes, Oyarzabal y Óskarsson.

El once donostiarra lo componen Remiro bajo los palos; Héctor Fort, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez; Soler, Gorrotxategi, Sucic, Guedes; Oyarzabal y Óskarsson. EFE

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