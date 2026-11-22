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Santiago de Compostela, 23 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga la aparición este domingo del cadáver de un hombre en el entorno del hospital de A Mariña, en la localidad lucense de Burela.

Fue un particular, según ha informado el 112 Galicia a EFE, el que esta mañana, hacia las 08:00 horas, dio aviso de que había encontrado a una persona que creía fallecida en la calle Rafael Vior.

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La central de emergencias trasladó el aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron la muerte, y a la Guardia Civil y la Policía Local.

La Policía Judicial trata de esclarecer las circunstancias del suceso. EFE