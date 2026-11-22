Santiago de Compostela, 23 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga la aparición este domingo del cadáver de un hombre en el entorno del hospital de A Mariña, en la localidad lucense de Burela.
Fue un particular, según ha informado el 112 Galicia a EFE, el que esta mañana, hacia las 08:00 horas, dio aviso de que había encontrado a una persona que creía fallecida en la calle Rafael Vior.
PUBLICIDAD
La central de emergencias trasladó el aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron la muerte, y a la Guardia Civil y la Policía Local.
La Policía Judicial trata de esclarecer las circunstancias del suceso. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La Guardia Civil advierte a los compradores en el Black Friday: “Los ‘descuideros’ aprovechan cualquier despiste para ‘enganchar su oferta’”
Ante las aglomeraciones previstas en las tiendas físicas, las autoridades recuerdan que los robos oportunistas aumentan durante las campañas de ofertas
Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo pide pelear voto a voto: “Sabemos lo que es ganar unas elecciones y no gobernar”
Falta una semana para los comicios. Los partidos tratan de movilizar a sus votantes en las regiones donde se prevé un resultado más ajustado
Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 23 al viernes 27 de noviembre: Rosalía besa a Rafael y un nuevo jornalero desata la pasión en la Casa Grande
La serie de RTVE deja en vilo a Rafael tras el inesperado gesto de Rosalía, provocando así que no deje de pensar en ella y comparta sus dudas con Alejo
La COP31 fracasa y termina sin acuerdo: la Unión Europea rechaza el borrador de la Cumbre del Clima por no incluir el abandono de los combustibles fósiles
La ministra para la Transición Ecológica española ha comunicado que “la ciencia es clara” y “hay que abandonar los combustibles fósiles”
MÁS NOTICIAS