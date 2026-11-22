Guardar

Santander, 22 nov (EFE).- El futbolista de la Real Sociedad Jon Gorrotxategi hizo autocrítica tras la derrota en Santander (3-2) y, aunque señaló que tuvieron ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos, reconoció que en defensa no estuvieron bien y tienen que "mejorar".

"Ha habido partidos parecidos durante el año, a veces nos viene bien el caos, pero salir así, que nos han generado muchos córneres y dos goles en 7 minutos pues es difícil darle la vuelta", afirmó el centrocampista vasco en la zona mixta de El Sardinero.

PUBLICIDAD

A pesar de conseguir empatar tras encajar dos tantos, lamentó que cuando estaban bien en el terreno de juego, en su mejor momento, llegase el tercer gol del Racing con el penalti transformado por Sergio Canales.

Gorrotxategi salió en defensa también de sus compañeros Remiro y Óskarsson. "El fútbol es acierto y errores, convivimos con ello", señaló, y afirmó que, a su juicio, "los dos están haciendo una temporada buenísima". EFE

PUBLICIDAD

lhv/ism