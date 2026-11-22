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El secretario general y vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que su formación apoyará a los profesionales de la cultura que "realicen un producto nacional de calidad" y "pongan en valor la cultura del país".

En declaraciones en el marco de un encuentro con afiliados en Segovia, Garriga ha manifestado este "apoyo" al sector y se ha referido a los requisitos de la Consejería de Cultura de Castilla y León, liderada por Vox, en las ayudas al cine que excluyen obras "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas".

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En este sentido, ha señalado que "el 99 por ciento de los españoles está de acuerdo en que el criterio para asignar subvenciones sea la profesionalidad, la objetividad y el rigor profesional", y ha rechazado que la izquierda haga polémica del cambio de criterios en las mencionadas ayudas al cine.

Garriga ha acusado a la izquierda de querer "engañar" con esto y con una supuesta reducción de presupuesto de Vox al Ministerio de Cultura si llega al Gobierno, lo que ha tildado de "mentira", un ámbito en el que también ha situado a las acusaciones de recortes en derechos o pensiones.

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El presidente de Vox ha dicho que "si hoy hay menos derechos, es por responsabilidad del PSOE", un contexto en el que ha dicho que "las mujeres no pueden salir a la calle a la hora que quieran" y que los jóvenes no pueden comprar una vivienda y se ven obligados "a compartir piso con amigos".

Por otro lado, preguntado por sus sensaciones ante las encuestas, ha afirmado que "las encuestas no son las que ganan las elecciones", sino la movilización y el voto por una "alternativa real", de manera que ha pedido una "movilización sin precedentes" a favor de Vox.

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