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Lara Malvesí

Barcelona, 22 nov (EFE).- Eva Blanch retrata las paradojas de la identidad catalana y las consecuencias en la vida personal de los conflictos colectivos en 'Urkinaona', una historia con las protestas en Barcelona contra la sentencia a los líderes del 1 de octubre de telón de fondo que, según ha dejado claro a EFE, no pretende ser "una novela sobre el procés".

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"No es una novela sobre el procés. Me da pereza que lo digan", ha confesado durante la entrevista la escritora, quien decidió situar la acción alrededor de esas noches de adoquines, fuego y protestas violentas en plaza Urquinaona de la capital catalana para contar la historia de dos familias que se ven envueltas en el conflicto colectivo.

La autora recuerda que en aquella semana de octubre de 2019, la gente estaba ya "muy harta" tras años de conflicto independentista y aquellas batallas campales representaron ya "el estallido final".

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"Pero no hay ni un personaje que sea un político en mi historia. Y es algo premeditado. Fue un reto hacerlo así, pero es lo que buscaba", ha contado la autora, que centra la trama por un lado en una familia catalanista de clase alta y, por otro, en la de un Mosso d'Esquadra y su hija en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"Están todos llenos de paradojas y contradicciones. Es lo interesante. Tanto Jordi (el mosso), que tiene a su hija Thais en las barricadas de las protestas, como Nicolau, un independentista con dudas que siente que tiene una herencia emocional a la que no puede defraudar y que se mueve entre el 'seny' (sensatez) y la 'rauxa' (arrebato)", ha contado.

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La idea de la novela, rememora, le vino ya desde la misma semana de los disturbios en la plaza. "Iba andando por Vía Laietana y al pasar por la plaza no diré que tuve una epifanía pero casi. Estaba todo extrañamente vacío. Era muy cinematográfico", recuerda.

"Hacía años que quería hablar de lo catalán. De lo catalán y lo español. De la identidad. Me parecía un material literario buenísimo pero no acababa de encontrar la manera", ha contado.

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"Hasta que esa semana pensé: ahora sí -ha agregado- . Ahora tienes el contexto y vas a meter ahí todas esas historias de infancia y todo eso un poco esquizofrénico entre lo catalán y lo español".

La autora reconoce que la idea se había ido "macerando" en todos esos años de 'procés' y de "discusiones" entre familiares y amigos.

Blanch explica que se documentó prolijamente sobre el fenómeno de movilización de 'Tsunami Democràtic' (tras el bloqueo al AVE y el asalto al aeropuerto) y mantuvo "entrevistas" con personas que participaron en las protestas, principalmente jóvenes activistas que pasados los años recuerdan aquella "batalla de Urquinaona" como algo "lleno de épica".

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A la hora de escribir sobre un asunto que "aún duele" a algunas personas, la autora reconoce que no pudo evitar cierta "autocensura". "Te impones tú misma esa censura porque vas con cuidado y piensas si poner tal cosa o tal otra te valdrá la pena. Hay cosas que he dejado de incluir por no meterme en problemas", reconoce la autora, que ha añadido: "Cuantos más libros llevas y cuantos más años cumples, con más cuidado vas".

Preguntada sobre por qué cree que no hay más libros y películas que giren en mayor o menor medida sobre los años del debate del procés y el 1 de octubre, Blanch apunta que sigue habiendo "mucho hartazgo" por un lado y, al mismo tiempo, sigue siendo un tema "que aún no se puede tocar".

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"Yo esto lo he visto de cerca. Es un tema que según quienes se junten es mejor evitar. Y eso que estamos todos cansados del tema. Aunque el asunto se ha ido cerrando, sigue siendo difícil hablar de ello", ha apuntado la autora, que reconoce tener "dos ideas" ya de nueva novela en la cabeza sobre lo que no se "acaba de decidir".

Con una ecléctica formación que incluye tanto diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño Elisava de Barcelona y en la Parsons School of Design de Nueva York como Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, Blanch también ha trabajado como directora de arte, diseñadora gráfica, fotógrafa y articulista.

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En 2011, se dio a conocer con 'Esto no está pasando' (Ediciones B) y publicó sus siguientes trabajos con Tusquets Editores ('Corazón Amarillo Sangre Azul' y 'Ahora que te vas'). EFE

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