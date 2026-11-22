Guardar

Redacción Deportes, 22 nov (EFE).- España consiguió este domingo el tercer puesto en la prueba del mundial de Sail GP de Dubai en la que ganó Suecia, seguida de Australia, y ya prepara la próxima gran final que se diputará en Abu Dabi el próximo fin de semana 28 y 29 de noviembre.

El Spain SailGP Team adoptó una táctica idéntica a la del sábado en las salidas, llegando con velocidad desde atrás, aunque el resultado esta vez fue bien distinto, informa el equipo en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

En la primera manga, el equipo español se quedó encerrado en la parte superior del cajón pero pudo reaccionar y maniobrar noventa grados hacia la izquierda y salir por detrás de la comprimida flota que se convirtió en un magnífico cuarto puesto al paso de la primera boya.

Los españoles fueron poco a poco ganando terreno a sus rivales; superaron a los neozelandeses en el tramo contrario al viento y a punto estuvieron de sobrepasar a Canadá en la recta final de dicha primera carrera y firmaron el tercer puesto que les metía casi de lleno en la final del Gran Premio.

PUBLICIDAD

En la segunda manga, el equipo español se limitó a controlar la carrera y asegurar de manera definitiva su presencia en la regata decisiva del fin de semana, la novena. Mientras que Suecia y Australia hicieron lo propio.

Tras una ajustada salida en la que suecos y españoles fueron penalizados por salir fuera de tiempo, los de Peter Burling, Suecia, se acabaron imponiendo a Australia en la final del GP.

PUBLICIDAD

"Ha sido un fin de semana muy sólido. Hemos estado delante en todas las carreras, excepto en la final, donde un fallo del software nos ha penalizado. En cualquier caso, hemos cogido confianza para el domingo que viene", comentó Diego Botín, piloto del equipo español, en declaraciones distribuidas por su escuadra.

En una semana, turno para la Gran Final en la que España peleará por el título mundial de SailGP. EFE