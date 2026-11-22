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Redacción deportes, 22 nov (EFE).- El equipo masculino español de kata se proclamó subcampeón del mundo tras enfrentarse a Japón en la gran final, mientras que el conjunto femenino de kumite finalizó en cuarta posición, tras un igualado encuentro ante China, en la Copa del Mundo que se ha disputado en la ciudad china de Hangzhou.

Según informa la Real Federación Española, el equipo masculino de kata, integrado por Raúl Martín, Iván Martín, Alejandro Galán y Antonio Lozano, bajo la dirección del seleccionador nacional José Antonio Alburquerque, se proclamó subcampeón del mundo tras caer ante Japón en la gran final.

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El conjunto español firmó "una extraordinaria competición, superando con solvencia la fase de grupos y mostrando su gran nivel técnico a lo largo de las eliminatorias hasta alcanzar la gran final".

"A pesar de la derrota, los españoles han demostrado que son capaces de plantarle cara al gigante japonés, reafirmando a España como uno de los grandes referentes mundiales del kata", explica la federación nacional en una nota de prensa.

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Añade: "Con esta medalla de plata, el equipo español mejora el bronce conseguido en la anterior edición de la Karate World Cup, celebrada en Pamplona, y da un nuevo paso en su trayectoria internacional".

Por su parte, el equipo femenino de kumite, integrado por María Torres, Indira Zúñiga, Isabel Nieto, Julia Just e Irene Fernández, bajo la dirección del seleccionador nacional Iván Leal, finalizó en cuarta posición tras caer ante China en la lucha por la medalla de bronce.

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Las españolas protagonizaron "un igualadísimo encuentro que ha terminado con un resultado de 1-1, resuelto a favor del conjunto anfitrión".

"España llegaba a la lucha por las medallas tras superar a Argelia en cuartos de final por 2-1 y caer ante Túnez en semifinales. Pese a quedarse a las puertas del podio, el conjunto español ha demostrado su calidad, carácter competitivo y capacidad para medirse con las mejores selecciones del mundo", informa el comunicado.

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La participación española se completó con la actuación del equipo femenino de kata, compuesto por Paola García Lozano, Abril Angulo, Carla Guardeño e Irene Yao Alcaraz, junto al seleccionador nacional Fran Salazar.

Las españolas superaron con autoridad la fase de grupos, clasificándose como primeras tras vencer a Brasil, Hong Kong, Montenegro y Marruecos, aunque, posteriormente, cayeron ante Egipto en cuartos de final.

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"España cierra así su participación en Hangzhou con sus tres equipos entre los ocho mejores del mundo, dos de ellos en la lucha por las medallas y una plata mundial que pone en valor el trabajo de los deportistas y del equipo técnico de la Real Federación Española de Karate", explica la nota. EFE

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