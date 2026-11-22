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Carmen Sigüenza

Madrid, 22 nov (EFE).- En tiempos de la IA generativa, en los que se cuantifica su influencia a la hora de crear un libro, el narrador y poeta Ernesto Pérez Zúñiga propone la mística, la poesía y la carne contra "el absolutismo artificial" en 'el Escondido', un poemario sobre la capacidad del amor para transformar al ser humano.

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Un enamoramiento al ser humano y a lo divino,"a lo que llamamos Dios, que para Zúñiga es "lo que respiramos y nos respira". Un libro hondo y despojado de hojarasca verbal, que recorrería las tres vías de la mística, la purgativa, la iluminativa y la unitiva, publicado en una cuidada edición por Sonámbulos.

Zúñiga (Madrid, 1971), granadino de crianza y familia, es experto en Valle Inclán y autor de novelas como 'La fuga del maestro Tartini' (2013), con la que ganó el premio Torrente Ballester en 2014; 'No cantaremos en tierra de extraños (2016), o 'Escarcha' (2018), donde narraba los abusos sexuales en la Iglesia, entre otros.

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Además de tener publicados numerosos poemarios, entre ellos, 'Ella cena de día' (2000), 'Siete caminos para Beatriz' o 'Lance' o Escala', donde reúne 30 años de poesía, marcada por la obra última de García Lorca; 'Sobre los ángeles', de Alberti, San Juan de la Cruz, o la poesía latinoamericana.

'El Escondido' se abre con una primera parte, en la que el autor explica lo que es su sentir poético a través de nueve puntos. En uno de ellos dice: 'El misterio es el territorio de caza de la poesía, y las piezas cazadas son estos poemas".

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Y continúa con cuatro apartados,'Cartas a la mujer desnuda', 'Sutras', 'Etiópicas' y 'Salmos escondidos', por donde se cruzan citas e inspiraciones de textos cristianos, hinduistas o budistas.

Se trata de "espiritualidad sin religiones", aclara el autor, cuyo libro nace de una "revolución espiritual muy fuerte", que comenzó a sentir hace más de diez años, en los que a través de muchos retiros en monasterios, la dedicación a la meditación y a vivir en la naturaleza, comenzó también a "experimenta el amor alquímico" como nunca lo había vivido, plasmado en una mujer, Marta, a quien dedica el libro.

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"Esa unión trae un saber nuevo, no se trata solo de amar: sino de descubrir un sentido en el mundo, como leer por primera vez, o, incluso, como entender por primera vez lo tantas veces leído", argumenta el poeta. "Con este libro entiendo por primera vez lo que leo en mi experiencia, y lo pongo con palabras claras", precisa.

Una lectura que invita al lector a recorrer un camino en busca de ese Escondido,"que todos llevamos dentro y que a veces escondemos", argumenta.

"De ahí viene esa cita -dice- de San Juan de la Cruz que inaugura el poemario: 'Aunque esté dentro de ti, está escondido'. Es un Dios, por supuesto, pero no un Dios-idea, sino un Dios activo que todo lo transforma: la vida, el amor, el dolor, la poesía misma, que se vuelve otra vez lenguaje, sin más deudas ni maestros que la escucha", concluye.

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'el Escondido' inaugura un ciclo de tres libros dedicados a Valle Inclán y que están relacionados y se presentarán en el Ateneo de Madrid. A éste le seguirá en enero el ensayo 'La máscara maravillosa', en Galaxia Gutenberg, y en marzo la edición critica de 'La lámpara maravillosa', en Cátedra.-EFE

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