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Santiago de Compostela, 22 nov (EFE).- Diego Epifanio, entrenador del Obradoiro, destacó este domingo, tras la victoria de su equipo ante Girona, la importancia de marcharse al parón liguero con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas.

“El ruido de fuera no nos tiene que afectar. Los que estamos en el proyecto tenemos que tener claro nuestro objetivo. Los jugadores en ese sentido son un ejemplo, y nuestros aficionados tienen que sentirse identificados con este proyecto. 4 victorias y dos derrotas tras prórroga hablan muy bien de este equipo”, afirmó.

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En rueda de prensa, el técnico celebró los 14 triples y el 37 por ciento de sus jugadores desde la línea de tres puntos -llegaban a este partido teniendo el peor porcentaje de la categoría-.

“Con las dudas que teníamos estas semanas por nuestro porcentaje, creo que hemos compartido muy bien el balón y ese tiene que ser el camino. Podemos tener mejores o peores días, pero tenemos que creer en la fuerza del grupo y no en la individualidad para ganar los partidos”, declaró.

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El técnico también se alegró del partido que firmó el cubano Yunio Barrueta, que acabó el partido con 18 puntos.

“El ruido es más fuera que dentro. Yunio sabe por qué está aquí. Él sabe que es un tirador y que los tiradores van por rachas. Lo que no podemos hacer nosotros es dudar de pasarle el balón a Yunio. Y también me alegro por Galán poque ha tenido las pelotas para tirar ese triple en un momento de dudas”, subrayó. EFE

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