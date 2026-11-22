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A Coruña, 22 nov (EFE).- Gerard Encuentra, entrenador del Lleida, no escondió este domingo, tras la derrota en la pista del Básquet Coruña, su enfado por el “incomprensible” bajón de su equipo en los últimos dos minutos de partido.

“Creo que el marcador es más abultado de lo que ha sido el partido. Excepto al final, en el que ellos han cogido esa ventaja, creo que ha sido un partido igualado. Nada, que cometemos un par de errores, vemos una montaña enorme y encadenamos error tras error. Todo el ruido no nos ayuda”, declaró.

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En rueda de prensa, tras recordar que están “muy justos de efectivos”, dijo que a falta de dos minutos “estábamos seis abajo y fallamos un triple que nos podía meter en el partido, y en los últimos dos minutos incomprensiblemente nos hemos vuelto a abandonar".

“Al final encajamos un parcial 10-3 y nuestra canasta ha sido un triple de Oriol casi desde medio campo”, ahondó en su análisis el entrenador de Lleida, quien dijo marcharse “decepcionado” porque para él es “muy importante la forma en la que pierdes”.

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El técnico catalán lamentó la baja del escolta estadounidense James Batemon, “hizo el calentamiento para probarse, pero sus sensaciones no eran buenas y no ha podido jugar”, e insistió en que su equipo tiene “carencias” que el rival sabe explotar.

“Hemos tenido nuestras opciones para hacer canasta, pero el fallar nos desconcierta, nos hace ver una montaña gigante y, cuando te abandonas, el rival lo huele y te hace sangre”, comentó. EFE

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dmg/jpd