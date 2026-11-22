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Valladolid, 22 nov (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el Gobierno acudirá a los tribunales tras la finalización, este lunes, del plazo del requerimiento enviado por el Ministerio de Cultura a la Consejería de la Junta de Castilla y León para instar a la retirada de la cláusula que exige no realizar "adoctrinamiento ideológico" en las ayudas autonómicas a la producción audiovisual.

Una vez finalizado el plazo, si la Consejería de Cultura que dirige Alberto Díaz Pico (Vox) insiste en mantener esa cláusula, el Ministerio recurrirá ante los tribunales de Justicia mediante un recurso contencioso-administrativo.

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Redondo, en declaraciones a los periodistas este domingo en Valladolid, ha afirmado que se asegurarán de que se respete la libertad de creación artística recogida en la Constitución y ha mostrado su preocupación, por otra parte, ante la cancelación de cinco obras de teatro este sábado en Madrid sobre García Lorca y las mujeres en la II República.

"Estamos hablando de que o se hacen proyectos acorde a la ideología de la extrema derecha y la derecha extrema, o esos proyectos no saldrán adelante porque no tendrán financiación, eso sabemos cómo se llama: es autoritarismo y es fascismo", ha argumentado la titular de Igualdad antes de participar en un acto electoral de su partido.

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Redondo ha realizado estas declaraciones durante una visita al paso subterráneo del barrio vallisoletano de Las Delicias.

La ministra ha acusado al PP de mantener una "mentira flagrante" sobre el proyecto de soterramiento ferroviario en Valladolid, frente a las inversiones en integración que impulsa el Gobierno central.

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Redondo ha criticado que los populares ya no incluyan esta promesa en su programa electoral y ha contrapuesto esa gestión con las "inversiones récord" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia, con doscientos cincuenta millones para la nueva estación de tren Campo Grande y trescientos millones destinados a los talleres ferroviarios. EFE

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