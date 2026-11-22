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Santiago de Compostela, 22 nov (EFE).- El festival PortAmérica, que se celebrará del 8 al 10 de julio en Portas (Pontevedra), ha desvelado este domingo los primeros nombres de la programación musical y gastronómica de su XV aniversario mediante una acción pionera: una pieza audiovisual realizada íntegramente en lengua de signos.

El primer avance del cartel está encabezado en el apartado musical por Zahara, Alizzz, Bebe, Siloé, Carlos Ares, Celtas Cortos, La M.O.D.A. y Besmaya, mientras que en el plano gastronómico vuelve a contar con el chef gallego Pepe Solla al frente del espacio 'ShowRocking'.

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Protagonizado por vecinos de Portas bajo la coordinación técnica de 'En Lingua de Signos' y el asesoramiento lingüístico de una persona sorda especialista, el anuncio invierte los roles habituales de la comunicación para que las personas usuarias de la lengua de signos reciban el cartel directamente en su lengua.

Según indica la organización en un comunicado, es la primera vez que un festival nacional desvela sus confirmaciones exclusivamente por la lengua de signos española.

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El anuncio invita al público general a reflexionar sobre las barreras comunicativas a las que se enfrentan las personas sordas en el acceso a la información.

Esta iniciativa de PortAmérica se enmarca en su apuesta integral por la sostenibilidad social y la accesibilidad del festival.

En la pasada edición incorporó interpretación en directo en varios conciertos, mochilas vibratorias y petacas FM, que se sumaron a otros recursos ya implantados en el recinto como sistemas de orientación para discapacidad visual (Navilens), señalética con pictogramas y rutas adaptadas.

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PortAmérica ha sido reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y su XV aniversario se celebrará en la Azucreira de Portas para seguir tendiendo puentes culturales entre Galicia e Iberoamérica. EFE