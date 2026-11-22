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Eva Ruiz Verde

Sevilla, 22 nov (EFE).- Mateo nació en julio de 2014 en la semana 24 de gestación y pesando 611 gramos. "Cabía en un bolsillo", cuenta el pequeño a EFE. Ahora tiene 12 años, estudia Primero de la ESO y disfruta de ser 'scout' mientras su madre, Cristina Torrecillas, explica que existe "un camino en positivo" de la prematuridad, como ayudar a otras familias en esa situación.

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Era un embarazo trigemelar y salía de cuentas en octubre, pero una amenaza de aborto precipitó en junio su ingreso en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde durante un mes intentaron contener el parto "porque cada día en la barriga cuenta como un día más de salud para el niño".

"Venían tres bebés y dos de ellos fallecieron al nacer. Mateo se encontraba en el límite de la viabilidad, de lo que se considera compatible con la vida", recuerda Cristina, quien, junto a su marido Ricardo, pasó los siguientes cinco meses acompañando al niño en la UCI, un tiempo en el que fue operado cuatro veces.

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Explica que se sentían "un poco extraterrestres porque de repente toda tu vida cambia" y aclara que "estar junto a una incubadora no es solo esperar a que el niño crezca, sino que te ves en otro mundo, con otro lenguaje, otras dinámicas y otro ritmo, en el que tu vida se para".

Para ayudar a quienes atraviesan esa situación Cristina impulsó más tarde la asociación 'PequeVidas', una red de apoyo a las familias que esta semana, con motivo del Día Mundial de la Prematuridad, ha recordado su decálogo de reivindicaciones y "requisitos mínimos".

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Son cosas que han vivido en primera persona: poder estar con sus bebés 24 horas, apoyo psicológico -también en el duelo-, atención temprana, flexibilización en la etapa escolar y seguimiento hasta la adolescencia, el 'método canguro' o 'piel con piel' y unidades neonatales con personal especializado.

Añaden la necesidad de contar con bancos de leche materna y fomentar la donación; la formación de las familias antes del alta -"salir del hospital daba miedo, estábamos 'enganchados' a los monitores", dice- y un alta "precoz" con acompañamiento en casa, además de permisos laborales adaptados a la prematuridad.

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Cristina defiende que, gracias a muchas de ellas, Mateo disfruta hoy de la vida "normal" que soñaban cuando nació. A su lado, el niño cuenta que está acostumbrado a ir a muchos médicos y que se lleva bien con ellos, que tiene muchos amigos y que ellos saben que cuando nació "cabía en la palma de una mano", algo que ha contado también en talleres en su colegio para dar visibilidad a esta situación.

Juega al baloncesto en el puesto de base y admira a Stephen Curry, toca la guitarra por Robe y Extremoduro y sus asignaturas favoritas son Lengua y Educación Física. Mientras piensa en ser "ingeniero espacial" de mayor y se pelea "de vez en cuando" con sus hermanos pequeños Nacho y Carla, cuando le preguntan qué diría a familias con niños prematuros responde que "todo está bien".

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"Nosotros somos optimistas por naturaleza", le apoya Cristina, que ha aprendido a ver "lo bonito" de la experiencia. "Vivimos momentos muy duros porque nos llegaron a decir 'hasta aquí hemos llegado' en la vida de Mateo, pero también en el hospital vivimos cogerlo por primera vez y bañarlo. De repente cambiamos el 'chip' y dijimos 'hemos tenido suerte'", concluye.

En 'PequeVidas' cuentan con la neonatóloga Cristina Duque, coordinadora de Humanización de esta Unidad en el Virgen del Rocío, donde durante 2025 nacieron 269 bebés prematuros (el 6 % del total de partos), 88 de ellos con menos de 32 semanas de gestación y 20 con menos de 28.

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Su labor es realizar un seguimiento de las familias desde que están en riesgo de prematuridad y "hablarles con transparencia e informarles para que puedan sentirse partícipes, porque lo primero que preguntan los padres es que cómo pueden ayudar".

Duque detalla que en un parto prematuro pueden influir desde la edad de la madre a patologías maternas y fetales, hábitos insalubres, embarazos múltiples y un factor génetico que puede condicionarlo, aunque en otras ocasiones no se sabe la causa.

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"Muchas madres se preguntan qué han hecho o qué ha pasado para que les ocurra a ellas", detalla la doctora, que añade que los partos antes de tiempo han aumentado porcentualmente en los últimos años, sobre todo por el retraso en la edad de la maternidad.

A su juicio existe además "poca conciencia" de que se pueda producir un parto prematuro. "Ninguna mujer se queda embarazada y piensa que su bebé va a nacer en la semana 32", pone como ejemplo la neonatóloga, que insiste en que esa situación precisa de "mucho apoyo emocional". EFE

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