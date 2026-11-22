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Madrid, 22 nov (EFE).- El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba regresa esta semana a la Audiencia Nacional para declarar a petición propia como investigado en el caso Koldo, donde la Fiscalía ha pedido procesarle por los presuntos pagos que habría recibido del comisionista Víctor de Aldama a cambio de asegurar protección a la trama.

A la espera de decidir sobre las peticiones de procesamiento que han formulado Anticorrupción y la acusación popular que coordina el PP contra varios investigados, entre ellos Villalba, el juez Ismael Moreno ha citado este lunes a este comandante, que fue agregado de Interior en la embajada de España en Venezuela.

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Rubén Villalba fue detenido en marzo de 2024, en los inicios del caso Koldo, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, cuando llevaba encima 4.835 dólares repartidos en 1.724 billetes de entre 1 y 10 dólares, según el sumario de la causa.

Más de dos años después, la Fiscalía ha pedido procesarle en la parte del caso que continúa en la Audiencia Nacional, junto al exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García, al comisionista Víctor de Aldama, a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera o a la expareja de Ábalos Jessica Rodríguez, entre otros.

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El pasado 10 de noviembre la defensa del comandante solicitó una serie de diligencias al juez, que solo aceptó una: que prestase declaración "siempre que esté ceñida a los hechos concretos que le son imputados en el presente procedimiento", es decir, los presuntos pagos que le abonó Víctor de Aldama.

El juez rechazó en cambio pedir al Ministerio del Interior que certificase, entre otras cuestiones, si entre 2017 y 2023 se autorizó a Villalba a recibir o gestionar fondos reservados y, en su caso, qué cantidades.

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Villalba está investigado por haber recibido, presuntamente, pagos recurrentes del comisionista, "con una periodicidad mensual" de 1.000, 3.600 y 2.000 euros, según la Fiscalía, que tiene "documentado" el primer pago en 2021.

El comisionista reconoció ante el juez haber entregado alrededor de 25.000 euros, según explicaba la Fiscalía en un reciente escrito, en el que no obstante tampoco descartaba que una parte del efectivo ingresado en sus cuentas pudiese proceder de fondos reservados o de algún familiar, como aduce Villalba.

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También ve indicios Anticorrupción de que Villalba habría proporcionado a la supuesta trama "una línea segura de comunicación", y de que Koldo García habría usado teléfonos que previamente habrían sido utilizados por el comandante.

Hace apenas unos meses, Villalba apareció en el Tribunal Supremo, con el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama en el banquillo de los acusados, y se acogió a su derecho a no declarar al estar inmerso en un procedimiento judicial. Se limitó a responder solo a las preguntas sobre su trayectoria profesional.

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En ese juicio, que acabó con condenas de 24 años y tres meses de cárcel para Ábalos, 19 y ocho meses para Koldo y 4 y medio para Aldama (el único que no está en prisión), el comisionista declaró que, al igual que el exasesor, el exministro disponía de un teléfono desechable, que no encriptado, que ellos denominaban "cafés" facilitados por el comandante Villalba, miembro entonces de la unidad de lucha antiterrorista UCE 2. EFE