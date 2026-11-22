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Ceuta/Almería, 22 nov (EFE).- El Ceuta y el Almería, con trayectorias y objetivos muy dispares, cierran este lunes la decimoquinta fecha de LaLiga Hypermotion con un duelo en el que los ceutíes, colistas, buscarán en el segundo partido con su nuevo técnico estrenar en casa el 'efecto Lobera', y los andaluces, que comenzaron líderes la jornada, aferrarse al primer puesto.

A pesar de la dificultad de recibir a un firme aspirante al ascenso como el Almería, ahora segundo con 32 puntos y a uno solo del Castellón, que ganó este sábado al Eldense, el equipo entrenado por Sergio Lobera está obligado a volver a la senda del triunfo para iniciar el despegue y no hundirse más, al estar distanciado en 8 puntos de la permanencia.

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Mientras que el conjunto almeriense encadena once partidos invicto, con 9 victorias -dos seguidas en los dos últimos- y 2 empates, la AD Ceuta llega a esta complicada cita con una racha muy negativa de seis derrotas consecutivas, pues no puntúa desde el 4 de octubre (1-1 en Castellón) y, con un solo triunfo, sólo suma 5 puntos en 14 jornadas.

Por ello, el equipo caballa tiene la imperiosa necesidad de ganar. El zaragozano Lobera, que ya se estrenó el pasado domingo con una derrota en Tenerife (2-0), se sentará por primera vez en el banquillo del Alfonso Murube y el club ha hecho un llamamiento a la afición para que llene la mayor parte de sus 5.400 asientos y regalado dos entradas a cada abonado.

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Volverán a ser baja en la convocatoria los defensas Lapeña, Toni Abad y Anuar, así como el delantero Koné, todos ellos por lesión, aunque el técnico local ha advertido de que alguno de ellos podría entrar a última hora.

El feudo ceutí no se le da nada bien a los almerienses, que perdieron en sus dos últimas visitas: la pasada campaña por 3-2 en un partido que se tuvo que jugar en dos días diferentes, al ser suspendido en el descanso por el fallecmiento de un espectador; y en la temporada 2001-02 por 2-0, el 7 de octubre de 2001, con ambos entonces en Segunda B.

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Por su parte, la UD Almería llega al Alfonso Murube con cautela, pues no se fía de la condición de colista del Ceuta, pero con la ambición de mantenerse como líder con la que sería su tercera victoria seguida, para lo que intentarán imponer su ritmo, manejar los tiempos y evitar que la urgencia del rival altere su manera de jugar.

La diferencia clasificatoria concede al equipo de Xavi García Pimienta, que conoce bien a Sergio Lobera porque trabajaron juntos en la cantera del Barcelona, el papel de favorito, pero también le exige responder con madurez ante un escenario en el que tendrá mucho más que perder que su adversario.

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La recuperación de efectivos amplía las alternativas del técnico rojiblanco. Luna vuelve tras cumplir sanción, mientras Dzodic y Cipenga regresan después de sus compromisos internacionales, y también gana presencia Chirino, que la pasada semana volvió a disfrutar de minutos tras superar su lesión.

Con más piezas disponibles, García Pimienta puede mantener una estructura que le ha dado estabilidad sin renunciar a introducir cambios según las exigencias del encuentro.

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En el centro del campo mantiene en Javi Muñoz una pieza de equilibrio mientras Vesga y Guedes continúan adquiriendo ritmo competitivo; y en el ataque Miguel de la Fuente mantiene su sitio y Cipenga ofrece una alternativa de peso, con Sergio Arribas y Quim Junyent llamados a moverse con libertad en el frente ofensivo.

- Alineaciones probables:

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Petxarromán, Bodiger, Carlos Hernández; Marino, Meléndez, Kuki Zalazar; Álex Camacho, Jordi Escobar y Sevikyan.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic, Javi Muñoz; Quim Junyent, Arribas, Cipenga; y Miguel.

Árbitro: Eder Mallo (C. Castellanoleonés).

Estadio: Alfonso Murube.

Hora: 20.30 CET. EFE

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