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Madrid, 22 nov (EFE).- ¿A qué edad deben acceder los menores a las redes sociales? Los partidos no esquivan el debate en sus programas y plantean horquillas que oscilan entre los 14 años (el PP) hasta los 16 (PSOE y Frente Amplio), además de medidas para verificar la edad, evitar los algoritmos adictivos, el 'scroll' infinito y etiquetar los contenidos.

Vox no fija una edad, aunque coincide en la preocupación ante los riesgos que acechan a los menores en los entornos digitales y plantea limitar el uso de móviles en las aulas; y Podemos tampoco señala un umbral de edad y pone el acento en la educación y la alfabetización digital en los centros escolares.

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Entre las propuestas que salpican todos los programas electorales destacan la necesidad de imponer medidas a las plataformas para evitar el 'scroll' infinito, para tratar de garantizar el descanso nocturno o para etiquetar los contenidos, así como la importancia de reducir la dependencia tecnológica y aprovechar el despegue de la inteligencia artificial, garantizando un uso ético y responsable.

El PP planea la creación de 'zonas de innovación estratégica' -espacios con suelo disponible y un marco fiscal favorable para impulsar proyectos de IA, semiconductores o tecnológicas disruptivas como la fotónica o la computación cuántica-, la asignación de un 'cheque de formación en IA' para que los trabajadores se puedan adaptar a los cambios tecnológicos, o convertir España en un polo de aplicaciones de la inteligencia artificial en la economía real.

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Este partido, que apuesta por los 14 años como edad mínima para acceder a las redes (con autorización paterna entre los 14 y los 16), propone una "reorientación" de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) para acompañar, y no solo vigilar, a las empresas, y la creación de entornos de pruebas (sandboxes) sin cargas regulatorias adicionales a las del marco europeo de IA.

El PSOE, que propone elevar a 16 años la edad mínima para acceder a las redes, propone llevar en el primer año de la legislatura dos leyes que no pudieron completar su tramitación: la ley de protección de los menores en entornos digitales y la ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, a las que sumaría una ley de transparencia algorítmica.

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Este partido propone además restringir el uso libre de 'chatbots' y asistentes conversacionales de IA a menores de 16 años sin consentimiento parental, con alertas obligatorias ante conductas de riesgo; la aprobación de una estrategia de ciberseguridad 'poscuántica' y un gravamen sobre los 'tokens' (información) que utilizan los modelos de inteligencia artificial, para que una parte de la riqueza generada gracias al conocimiento ya existente revierta en el conjunto de la sociedad.

Vox incide en la importancia de que España se sume a la "carrera" de la IA e impulse su aplicación en la economía como palanca de productividad, y en su utilización dentro de la administración para simplificar trámites, aunque garantizando siempre la atención presencial, y un expediente digital único y centralizado para que las administraciones compartan datos y se elimine la duplicidad de trámites ciudadanos.

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Este partido n establece una edad mínima para acceder a las redes, aunque plantea medidas específicas para proteger a los menores, como prohibir el uso del móvil en el ámbito escolar o de protección ante los riesgos en los entornos digitales y en especial ante los relacionados con la adicción al juego o el acceso a la pornografía.

El Frente Amplio plantear crear una 'nube soberana' para que los datos sensibles de la administración residan solo en servidores bajo legislación nacional y europea, prohibir los 'chatbots con simulación afectiva que puedan generar una dependencia emocional, y medidas para proteger a los menores en los entornos digitales, entre ellas la eliminación por ley de funciones diseñadas para captar la atención de los menores, el scroll infinito o las notificaciones constantes.

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La coalición propone además una ley de gobernanza democrática de servicios digitales con importantes multas y responsabilidades penales-, un 'fondo soberano europeo' de IA financiado con impuestos a las grandes empresas del sector, o la elevación de la 'tasa Google' hasta el 15 por ciento.

Podemos planea en su programa crear una red social de titularidad pública, con algoritmos transparentes, una protección rigurosa de la privacidad y sistemas estrictos de control frente a la desinformación y los discursos de odio, y programas de alfabetización digital en los centros escolares, que deberían tener además herramientas de 'código abierto' independientes de las grandes tecnológicas.

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El partido morado incide en la protección cultural y los derechos de autor frente a los usos de la IA generativa, y en la necesidad de implementar medidas de protección y ciberseguridad en los servicios y en las infraestructuras críticas, así como una regulación estricta de las armas autónomas o el rechazo a los sistemas de vigilancia masiva. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023644449, 8023597156)