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Madrid, 22 nov (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha acudido por tercera vez a Aragón desde la convocatoria de las elecciones para reivindicar su gestión en las autonomías donde ha pactado con el PP como aval de su capacidad para gobernar.

En la capital maña ha vuelto a dejar patente su malestar por las apelaciones de los populares al voto útil y a defender que solo el crecimiento de su partido garantiza la alternativa a un nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

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La principal baza de Vox para demostrar que están preparados para gobernar es su papel ejecutivo en el ámbito autonómico frente a quienes desconfían de sus aptitudes para entrar en la Moncloa, después de la fracasada primera etapa de coaliciones que mantuvo con los populares entre 2022 y 2024.

Como ejemplo del modelo de gestión que comenzó a poner en práctica a principios de este año, Vox destaca especialmente la nueva ley de vivienda que están impulsando en Aragón, el trasvase a la sanidad de fondos destinados a la cooperación internacional en Extremadura o las rebajas de impuestos en ambas comunidades, así como en las otras dos donde cuentan con competencias de gobierno, Andalucía y Castilla y León.

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Unas acciones que defiende como grandes logros. "Podemos bajar impuestos y reforzar los servicios públicos, lo hemos demostrado", asegura el secretario general del partido, Ignacio Garriga, lo que también destaca el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, con un "dijimos que lo haríamos y lo hemos hecho".

Desde la cúpula de Vox reiteran su intención de extender esas medidas basadas en la denominada 'prioridad nacional' al conjunto de España.

El acceso prioritario de los españoles a las ayudas y servicios públicos constituye la base sobre la que sostienen los ejes estratégicos de su campaña electoral, junto a la 'remigración' y la 'desregulación', como ha vuelto a repetir Abascal este domingo en Zaragoza.

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En Huesca estuvo el pasado día 12, justo antes del comienzo oficial de la campaña, y en Teruel el 5 noviembre, también en precampaña.

De acuerdo con las últimas encuestas, Vox tienen opciones de pelear el último diputado en las tres provincias aragonesas.

Concretamente en Zaragoza, el último escaño se lo está disputando con la Chunta Aragonesista que, según Abascal, ya se sabe que "va a apoyar a Sánchez", por lo que ha concluido: "Pues parece bastante útil apoyar a Vox ¿no?". EFE

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