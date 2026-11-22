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Murcia, 22 nov (EFE).- El PSOE ha agitado el voto joven este domingo en Murcia, cuya asamblea regional nombró recientemente 'persona non grata' al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y donde el partido necesita consolidar un escaño que podría ir a parar a Vox el 29N.

Los socialistas han planteado el mitin de Murcia -ciudad en la que también ha celebrado hoy un acto electoral el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo- como uno de los actos claves de la campaña, con una gran presencia de público joven y el objetivo de responder a la creencia de que han derechizado en los últimos años.

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La visita a Murcia forma parte de la estrategia de Ferraz de orientar la campaña en base a los datos internos que manejan y con los que eligen los lugares de los mítines para consolidar los escaños que pueden perder o donde pueden lograr mejores resultados que en 2023.

En el caso de la Región de Murcia, fuentes socialistas reconocen que deben hacer un esfuerzo extra para retener el tercer escaño logrado en las últimas elecciones y que en esta ocasión podría arrebatarle la formación de Santiago Abascal.

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El PSOE ha centrado el mitin en la juventud, con Sánchez sentado en la trasera del escenario rodeado de cuatrocientos jóvenes y escoltado por la secretaria de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, quien ha tomado fuerza en esta campaña por coordinar parte de la estrategia digital.

Figueroa ha tomado el micrófono antes que Sánchez, desde la grada posterior, y ha dado la palabra a otros compañeros que han defendido las políticas progresistas para atraer al más de millón y medio de jóvenes que votarán por primera vez en unas elecciones generales.

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El propio Sánchez se ha enfundado una camiseta del partido, roja, con el lema "La fuerza de los jóvenes" y ha situado también la victoria socialista en el apoyo que reciban de las mujeres.

Todo ello para conseguir la participación histórica cifrada por el partido, del 75 por ciento, para lograr reeditar el Gobierno progresista. EFE