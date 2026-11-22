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Barcelona, 22 nov (EFE).- La titularidad de Frenkie de Jong, Eric Garcia y Karim Adeyemi es la principal novedad en la alineación del Barcelona para enfrentarse este domingo en LaLiga EA Sports al Villarreal, que presenta tres cambios respecto al once que ganó al Getafe el pasado 8 de noviembre.

El técnico del conjunto azulgrana también ha realizado tres modificaciones respecto al equipo que venció en la última jornada al Atlético de Madrid: Eric entra por Fariñas en el lateral derecho, De Jong por Cubarsí en el eje de la defensa y Adeyemi por Gordon en el extremo izquierdo.

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Así pues, el Barcelona saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Eric, De Jong, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

Por su parte, en el Villarreal entra Freeman por Mouriño, Pau Navarro por Logan Costa y Comesaña por Maciá.

El equipo 'groguet' saltará al césped del Spotify Camp Nou con Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi. EFE

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