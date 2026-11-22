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Juan José Lahuerta

Madrid, 22 nov (EFE).- Thibaut Courtois paró siete remates contra el Inter, sostuvo al Real Madrid con diez frente al Villarreal y evitó que el AEK se pusiera dos goles por delante en Atenas, tres actuaciones que explican por qué José Mourinho recurrió el sábado a Lev Yashin y al Balón de Oro para hablar del belga después de otra victoria, esta vez frente al Celta (2-1), en la que el guardameta belga tuvo una influencia clave.

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“Es el mejor portero del mundo. Yo solo creo que Yashin, que ha ganado un Balón de Oro, fue reconocido. Yo no tengo dudas de que Courtois es el mejor portero del mundo desde hace unos años. Y no veo a ningún portero muy cerca”, afirmó Mourinho tras el 2-1 ante el Celta.

El técnico portugués recurrió a Yashin para hablar del reconocimiento que reciben los porteros y a Andriy Lunin para explicar la jerarquía en su vestuario. Dijo que el ucraniano merece jugar más y recordó la historia de un entrenador que llamó a su suplente el mejor portero de Europa. Cuando este le preguntó por qué no jugaba, le respondió que el titular era el mejor del mundo.

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Courtois empezó a dar argumentos a Mourinho en septiembre. A los tres minutos del estreno en la Liga de Campeones, Marcus Thuram remató dentro del área y el belga desvió el disparo. Kylian Mbappé y Federico Valverde pusieron el 2-0 antes del ecuador de la primera parte, pero el Inter recortó distancias en la segunda y el Real Madrid tuvo que defender su ventaja hasta el final. Courtois hizo siete paradas en ocho remates a puerta y la UEFA lo incluyó en el equipo de la jornada.

También brilló frente al Villarreal en otra clase de partido. El Real Madrid ganaba 1-0 cuando Vinícius fue expulsado y el equipo de Íñigo Pérez dispuso de un cuarto de hora largo en superioridad. La ocasión para empatar le cayó a Carlos Romero. Courtois sacó su remate y el gol de Yan Diomande, el único de la noche, bastó para sumar los tres puntos.

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Once días después, la víctima fue el Leipzig. El cuadro alemán salió goleado del Bernabéu, pero tuvo su momento para confundir al Real Madrid. Con 0-0 en el marcador Rómulo se encontró con la pelota dentro del área y su disparo obligó al belga a intervenir en el tramo más igualado del encuentro. Después, Bernardo Silva adelantó al Real Madrid al filo del descanso y el equipo de Mourinho acabó ganando 4-1. Courtois completó cinco paradas aquella noche, la primera de ellas antes con el choque totalmente igualado.

La penúltima exhibición de Cortuois tuvo otro escenario europeo, Atenas. Allí tuvo que intervenir con el Real Madrid con el resultado en contra. El AEK se adelantó con un gol de Koita y, cinco minutos después, Luka Jovic remató dentro del área. El belga se estiró para evitar el 2-0 con una parada imposible. Luego Jude Bellingham empató antes del descanso, el AEK volvió a adelantarse y el Real Madrid ganó 2-3 con los tantos de Mbappé y Valverde, el último en el añadido.

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La del sábado ante el Celta fue otra de esas paradas que cambiaron el futuro del choque. Ya en la primera parte, con 0-1 en el marcador, evitó el segundo de Williot Swedberg. Fue un aviso de lo que vendría después, porque en la segunda, también con ventaja del Celta, sacó una mano espléndida a Durán, que lo intentó con un disparo ajustado desde fuera del área. Un minuto después, Vinícius se reactivó, Mbappé asistió y Bellingham empató. Carlos Espí completó la remontada y Claudio Giráldez, al explicar cómo se le escapó el encuentro, volvió a la ocasión de Durán.

La realidad es que el Real Madrid suma nueve victorias consecutivas y en esa racha Courtois ha sido clave. Suyo fue el mérito de que el conjunto blanco aguantara con diez ante el Villarreal, de sostener el empate mientras llegaba el primer gol contra el Leipzig o de mantener a sus compañeros a un tanto de distancia en Atenas. Contra el Celta, Bellingham y Espí se aprovecharon de las manos de un portero que a veces pasa de puntillas por los partidos, pero que deja intervenciones que no aparecen en la fotografía y son claves para entender el éxito del equipo de Mourinho. EFE

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