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La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un hombre a seis meses de prisión por humillar e insultar a otro, de origen magrebí, por su condición de extranjero, en un local de apuestas de Sagunt: "Moro de mierda, hueles mal", le espetó.

Y continuó: "Vete de aquí y vuélvete a tu país que aquí no te queremos, me da asco verte a mi lado; hueles mal, moro de mierda; te voy a rajar, he estado en prisión por matar a dos personas y no me cuesta nada llevarte por delante; llamo a mis familiares y bajan con la pistola y te pego tres tiros; como te vea con tu familia de moros te voy a matar, cabrón".

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Por estos hechos, el tribunal le ha condenado a la pena de seis meses de prisión por un delito cometido con ocasión del ejercicio de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, y un delito contra la integridad moral, tal y como se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Junto a la pena de prisión, se le ha fijado el pago de una multa de seis meses, a razón de una cuota diaria de tres euros, y la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, durante tres años y seis meses. Por el delito leve también tendrá que abonar una multa de un mes con cuota diaria de tres euros. En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar por daño moral a la víctima en la cuantía de 500 euros.

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Los hechos se remontan al 24 de abril de 2021, cuando, sobre las 00.30 horas, el condenado se encontraba en un local de apuestas de Sagunt. En un momento dado y sin que mediara discusión previa, se dirigió a otro hombre, de origen magrebí, "con la única intención de humillarle y despreciarle públicamente".

Así, se dirigió a él con frases como "eres un moro de mierda, vete de aquí y vuélvete a tu país que aquí no te queremos; me da asco verte de mi lado, hueles mal, moro de mierda; te voy a rajar, he estado en prisión por matar a dos personas y no me cuesta nada llevarte por delante".

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La empleada del establecimiento le conminó entonces a abandonar el local. El condenado accedió, pero permaneció fumando en la puerta del establecimiento hasta que llegó la policía.

Sus palabras causaron un "hondo temor" a la víctima por su seguridad y la de su familia, además de un profundo desasosiego y sentimiento de malestar, lo que le impulsó a formular denuncia por estos hechos. El acusado ha sido condenado.

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