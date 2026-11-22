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Barcelona, 22 nov (EFE).- El centrocampista del Villarreal Santi Comeseña dijo que el primer gol del Barcelona, que fue el 1-2 en el minuto 57, "mató psicológicamente" al equipo castellonense, que desaprovechó una ventaja de dos tantos y perdió este domingo (3-2) en el Spotify Camp Nou.

"Empezamos muy bien el partido. Si marcas dos goles en el minuto 7 en el Camp Nou sabes que vas a sufrir, pero aguantamos bien en la primera parte", señaló Comesaña.

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"Sabíamos que ellos iban a apretar mas, pero también que íbamos a tener las nuestras si salíamos a la contra, pero el gol psicológicamente nos mata porque ellos con confianza empatan en dos minutos y luego es mucho mas difícil", insistió el centrocampista.

Comesaña destacó que es más fácil "aguantar" al Barça que ir a robarle el balón. "Es muy complicado, al final nos costó muchísimo y en la segunda parte estuvimos mal, no nos puede hacer tanto daño un gol", argumentó.

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"Nos afecta demasiado el cambio de plan de partido. El míster nos dice que sigamos haciendo lo mismo, pero nos duele mucho psicológicamente", insistió.

Asimismo, se refirió a un hecho que, recordó, también le pasó al Villarreal en el Bernabéu, respecto a la presión que los jugadores locales ejercen sobre el árbitro: "En la primera parte había hasta siete jugadores del Barça protestando y eso afecta porque empieza la segunda parte y (el árbitro) empieza a sacar tarjetas y a pitar faltas dudosas". EFE

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