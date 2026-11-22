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Las Palmas de Gran Canaria/Madrid, 22 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido este domingo la "máxima movilización" en la última semana de campaña para que su candidatura pueda arrebatar escaños a Vox en muchas circunscripciones, como en Canarias, y logre revalidar un gobierno de coalición con el PSOE.

"Esta última semana es la más importante y es el momento de la máxima movilización . Cada voto cuenta", ha dicho durante un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria junto a candidatos de la coalición Unidad del Pueblo Canario, integrada por Nueva Canarias, Podemos y Frente Amplio.

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A continuación, Colau ha pedido que cada persona convenza a tres más entre sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo o gente de la calle porque de esa manera, ha añadido, Frente Amplio puede superar el 10 % de apoyos y multiplicar diputados.

"No solo entramos con más fuerza en el Congreso de los Diputados, sino que le quitamos escaños a Vox . Y de eso se trata, de quitarle escaños a Vox y de ganar una mayoría social progresista que haga avanzar este país en lugar de retroceder . Y eso se juega aquí, se juega en Canarias . El voto decisivo está en Canarias", ha asegurado. EFE

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