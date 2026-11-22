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A Coruña, 22 nov (EFE).- Carles Marco, entrenador del Básquet Coruña, felicitó a su equipo por la cuarta victoria de la temporada ante el Lleida (113-110), aunque a nivel personal dijo no estar “muy contento” con el rendimiento de su equipo durante el encuentro.

“No estoy muy satisfecho por muchas cosas que hemos hecho durante el partido, sobre todo a nivel defensivo y de concentración. Mejor que esto pase ganando, pero tenemos que hacer cosas un poco mejor. La gente seguro que se lo pasó muy bien con 113 puntos nuestros, pero yo no me lo he pasado tan bien con sus 100 puntos”, manifestó en rueda de prensa.

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En este sentido, incidió en irse “contento a medias” por las “desconexiones” defensivas que permitieron “tiros liberados” al rival, que llegó “con bajas” al Coliseum.

“Estoy contento con la victoria del equipo, pero tenemos que mejorar en este parón pese a que vamos a tener ese hándicap de que se nos van a ir muchos jugadores. La intensidad y el esfuerzo están, lo que no está es la concentración durante los 24 segundos de cada posesión”, insistió. EFE

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