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Santiago de Compostela, 22 nov (EFE).- La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Ourense ha desarticulado, en el marco de la 'Operación Ziralla', un grupo criminal especializado asaltar chalés en Galicia y que se ocultaba en tiendas de campaña.

El instituto armado ha informado en un comunicado de que el pasado miércoles se detuvo a tres personas por estos hechos en la provincia de Pontevedra.

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La investigación comenzó tras seis asaltos cometidos en Ourense en localidades como Vilanova dos Infantes, Allariz o Barbadás, aunque en total se les atribuyen cerca de 20 robos en esa provincia y las de Pontevedra y A Coruña.

Los sospechosos sortearon hasta en dos ocasiones a las unidades de intervención e incluso el día de su arresto llegaron a embestir con su vehículo compacto de gran cilindrada a dos coches oficiales de la Guardia Civil que resultaron dañados.

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El 'modus operandi' de la banda consistía en seleccionar viviendas unifamiliares tipo chalé en urbanizaciones o zonas residenciales tranquilas y asaltar varios inmuebles durante una misma jornada en las primeras horas tras el anochecer.

Después de cometer los robos, los detenidos se ocultaban en una zona agreste y de difícil acceso de un monte en la provincia de Pontevedra, donde pernoctaban en una tienda de campaña.

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En el operativo se recuperaron diversas joyas reconocidas por sus propietarios, herramientas, placas de matrícula dobladas que intercambiaban constantemente y más de 5.000 euros en efectivo.

Este lunes al mediodía, la Guardia Civil ampliará detalles de esta operación en una rueda de prensa en la Comandancia de Ourense. EFE