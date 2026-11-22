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Ibiza, 22 nov (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este domingo que mientras los socialistas proponen "alegría y derechos" las derechas, en referencia a PP y Vox, ofrecen "tristeza y recortes".

Bolaños ha asistido a una comida en Ibiza con 250 simpatizantes, junto al candidato progresista al Senado, Juanjo Ferrer, y la número 3 de la lista al Congreso por Baleares, Milena Herrera.

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En su intervención, ha asegurado que PP y Vox empiezan a saber "la que se les viene encima el 29 de noviembre, que va a ser un torrente de votos socialistas".

También se ha referido a las encuestas y ha dicho que porque van "algo justos", los candidatos de PP y Vox han salido a pedir que "nadie se enfríe".

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"No es que vayáis justos, es que vais por debajo", ha puntualizado.

Ha advertido que, si tras el 29 de noviembre PP y Vox conforman una mayoría, puede suceder algo inédito en España desde la dictadura, como es que haya "ministros ultraderechistas, nostálgicos del franquismo, machistas dedicados a discriminar a las mujeres".

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Ha asegurado que con el PP y Vox puede que haya "ministros que defienden el genocidio en Palestina, que sean negacionistas del cambio climático, xenófobos y racistas".

En declaraciones anteriores al mitin, Bolaños se ha referido al debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Ha afirmado que le resulta "curioso" que sorprendiera un Sánchez "educado, respetuoso" que "hablara de su proyecto político y de la hoja de servicios del Gobierno".

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Por contra, ha considerado llamativo que a nadie le sorprendiera que Feijóo "faltara al respeto, fuera maleducado, interrumpiera continuamente y contara mentiras, exageradamente grandes y numerosas".

También ha respondido a la advertencia que el portavoz nacional, Borja Sémper, dejó este sábado en un mitin del PP de Ibiza, asegurando que si llegan al Gobierno van a "levantar las alfombras" y encontrarán "muchos escándalos", que llevarán ante la Justicia.

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Por la mañana, el ministro ha visitado Formentera para apoyar a la candidata progresista al Senado, Neus Massanet, y ha destacado el logro conseguido para que la pitiusa menor pueda elegir por primera vez un representante propio al Senado.

"Tengo que decir que siento muy mío ese senador porque tuve el honor de negociarlo en nombre del Gobierno y en nombre del Partido Socialista, y conseguimos torcer el brazo finalmente al Partido Popular que no quería", ha destacado. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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