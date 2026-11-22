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La cabeza de lista al Congreso del PSPV-PSOE por València a las elecciones generales del 29 de noviembre, Pilar Bernabé, ha exigido hoy al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que pida perdón a los valencianos por "las mentiras que difundió tras la dana de octubre de 2024 y por continuar protegiendo políticamente a Carlos Mazón".

Bernabé ha realizado estas declaraciones en Paiporta, donde ha participado en la marcha contra la violencia machista organizada en l'Horta Sud con motivo de la proximidad del 25N, y ha lamentado que el líder del PP haya regresado a Valencia "sin asumir ninguna responsabilidad por su actuación tras la tragedia".

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"A mí me hubiera gustado que el señor Feijóo hubiera venido a Valencia y le hubiera pedido perdón a todos los valencianos por mentirnos en la cara", ha afirmado Bernabé, quien ha recordado la visita del dirigente popular dos días después de la dana. "Vino aquí, nos mintió a la cara. Nos dijo que estaba informado en tiempo real, cosa que supimos después que era mentira", ha recalcado.

La dirigente socialista ha acusado a Feijóo de "haber priorizado entonces la estrategia política del PP frente a la gestión de la emergencia: "Vino aquí y le dijo al señor Mazón que lo que tenía que hacer era preocuparse por salir guapo en la tele y por liderar el relato". Asimismo, ha sostenido que Feijóo instó a Mazón "a responsabilizar de lo ocurrido a Pedro Sánchez en lugar de asumir sus obligaciones al frente de la Generalitat".

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Bernabé también ha reprochado al presidente del PP que siga manteniendo su respaldo a Mazón. "Sigue manteniendo a un señor como ese Carlos Mazón que está aforado en les Corts Valencianas, protegido en les Corts Valencianas y que ha tenido la santa cara el señor Feijóo de decir que ya veremos si lo sigue manteniendo en la próxima legislatura", ha criticado.

En este sentido, ha cuestionado también las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, sobre cómo actuaría ante una alerta roja. "No han aprendido nada", ha lamentado Bernabé, quien ha insistido en que la obligación del presidente de la Generalitat es liderar la respuesta ante una emergencia y proteger a la población, "no limitarse a observar la situación". "No han entendido que lo que tiene que hacer el presidente de la Generalitat es liderar la emergencia", ha remarcado.

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El PP HA ELIMINADO LA IGUALDAD DE SU PROGRAMA ELECTORAL

La secretaria general de los socialistas de Valencia ha contextualizado estas críticas durante su participación en la marcha contra la violencia machista que ha reunido a mujeres de los municipios de l'Horta Sud afectados por la dana de 2024. A las puertas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bernabé ha puesto en valor el compromiso del Gobierno de España de reforzar el sistema VioGén y los equipos de lucha contra la violencia machista en los municipios damnificados.

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Bernabé ha denunciado que la Generalitat del PP no ha renovado el segundo plan autonómico contra la violencia machista y ha atribuido esta situación a "la influencia de Vox". "Y aquí en la provincia de Valencia sabemos muy bien que el negacionismo mata. El negacionismo climático, el negacionismo machista y el negacionismo de la verdad", ha advertido.

Además, ha criticado que el PP haya eliminado de su programa electoral un apartado específico dedicado a las políticas de igualdad y que Feijóo haya planteado suprimir el Ministerio de Igualdad. "El Partido Socialista da las lecciones de feminismo todos los días en el BOE. Ellos no pueden decir lo mismo", ha reivindicado.

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