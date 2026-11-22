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Barcelona, 22 nov (EFE).- La ciudadanía ha rendido este domingo un homenaje popular al arquitecto Antoni Gaudí con motivo del centenario de su muerte, con un encuentro de corales de toda Cataluña que han cantado juntas en la Sagrada Familia y una sardana gigante que ha rodeado el templo.

Bajo el lema 'Catalán Universal', el acto ha sido organizado por el Movimiento Gaudí y ha reunido a 600 'cantaires', decenas de músicos y un millar de sardanistas en las plazas de la Sagrada Familia y de Antoni Gaudí.

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El acto ha comenzado con un canto coral en el que se ha interpretado un repertorio dedicado a canciones por la paz.

Tras un breve acto institucional, el evento ha proseguido con una segunda parte coral, que ha incluido cantos populares, himnos y el estreno de la pieza 'Unim les veus -Unimos las voces-', con música de Albert Guinovart y letra de Carles Duarte.

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Posteriormente, un millar de sardanistas han rodeado la Sagrada Familia al ritmo de 'La Santa Espina' y con el estreno de la sardana 'Moviment Gaudí per la pau -Movimiento Gaudí por la paz-'.

El himno Els Segadors ha puesto el punto y final a este homenaje popular al arquitecto, del que este año se conmemora el centenario de su muerte. EFE

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(vídeo)