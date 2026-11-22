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Calahorra (La Rioja), 22 nov (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha alertado este domingo de que un Ejecutivo presidido de nuevo por el PSOE los próximos cuatro años pondría en peligro la convivencia entre españoles.

Aznar ha participado en un acto electoral en la localidad riojana de Calahorra, donde, ante medio millar de personas, ha estado acompañada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y cabeza de lista al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra.

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El expresidente ha incidido en que Sánchez llegó al Gobierno "tras comprarlo a quien le podía vender votos", a "separatistas catalanes y antiguos terroristas de ETA"; y "si vuelve a tener opciones de reconstruir una mayoría, cuál será el precio", se ha preguntado.

Cree que ese precio sería "la supresión de la Constitución, sin hacer un referéndum y (en un nuevo texto) reconocer las naciones vasca y catalana y las que lo quieran pedir", lo que eliminaría la continuidad histórica de España y pondría en peligro de la convivencia de los españoles, ha subrayado.

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"Nadie puede pensar que un sistema constitucional puede derribarse, que los elementos más radicales contra la nación española pueden estar en el Gobierno y que eso no afecte a la convivencia", ha afirmado.

Ha relatado que "hoy la convivencia en España ya es más difícil que hace 15 años" porque "se han levantado muros" y "cada vez es mas difícil hablar de temas importantes".

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Aznar ha señalado que "hay que recuperar políticas para que se pueda hablar, con gente componente al frente y con el objetivo de favorecer la convivencia", ya que "la alternativa es demencial, es llamar al suicidio, es como si una empresa mete en la dirección a quien la quiere cerrar".

Cree que es el momento de fortalecer el Estado, que "ha dejado de funcionar"; y, para eso, "no hay que hacer la guerra contra los jueces, hay que respetar la independencia de la Fiscalía y tener comportamientos morales correctos".

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Además, ha considerado que el Estado debe estar presente "en todo el territorio nacional" y ser el que controle las fronteras; y ha abogado por militarizar la frontera con Marruecos, reformar la ley contra la ocupación y bajar impuestos.

Ha reclamado la concentración del voto de la derecha en el PP porque es "esencial" para España" para "darle la vuelta al país y salvar la situación".

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Por su parte, Gamarra ha puesto como ejemplo la gestión de Aznar hace tres décadas al frente del Gobierno y ha considerado que él puede ayudar en "una segunda transición", que es lo que está en juego el próximo 29 de noviembre, "cuando se decide qué país y qué modelo de convivencia tenemos de aquí en adelante". EFE

(Foto)