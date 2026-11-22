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El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha desgranado este domingo en Fraga (Huesca) el programa político de los populares en materia de inmigración, que pasa por acabar con las regularizaciones masivas, asegurar la deportación de los delincuentes y promover el regreso de los menores no acompañados con sus familias para lograr una inmigración legal y ordenada de personas que vengan a trabajar, aprender el idioma e integrarse.

Acompañado de la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Huesca, Ana Alós, y por el número dos y alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, el líder de los populares en Aragón ha cargado contra "la nefasta" política de inmigración de Sánchez, que ha generado "un efecto llamada" y que "ha enriquecido a las mafias y a quienes fomentan la inmigración ilegal en la que tantas y tantas personas pierden la vida".

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Azcón ha recordado que "una de cada tres personas que busca entrar en España de forma ilegal pierde la vida en el mar o en los cayucos, se beneficia a las mafias que se están lucrando de manera mísera con la necesidad de los inmigrantes".

El presidente del PP ha recordado que en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez han entrado en España 500.000 personas de forma ilegal, durante los 7 años anteriores entraron 95.000 personas. "la han multiplicado por cinco, cuando en Europa ocurre lo contrario, la inmigración en Europa en 2026 se ha reducido un 30 por ciento mientras en España ha aumentado un 40 por ciento. La inmigración era el décimo problema de los españoles y ahora es el segundo, solo por detrás de la vivienda. Las causas son claras, esa política de puertas abiertas y de regularizaciones masivas que está produciendo un efecto llamada", ha defendido.

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Azcón ha hecho hincapié en que por primera vez en nuestra democracia España ha sido invadida: "Lo que hemos visto en Ceuta, una ciudad de 80.000 habitantes invadida por 100.000 inmigrantes, se invade nuestro país y el presidente decide irse de vacaciones 24 días, a pesar de que habían avisado los servicios de inteligencia; la Policía Nacional, que ha dado parte de que agentes marroquíes estaban colaborando en ese proceso de invasión. Después de cuatro meses en las calles de Ceuta sigue habiendo intranquilidad e inseguridad", ha denunciado.

Por ello, el líder de los populares en la Comunidad ha asegurado que si Feijóo llega a la Moncloa, Ceuta será el primero de los puntos en el primer Consejo de Ministros.

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El presidente del PP aragonés ha señalado también la necesidad de reforzar nuestras fronteras y de pedir la colaboración de Frontex.

ALOS EXIGE COLABORACIÓN Y NO DEJAR SOLOS A LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, Ana Alós ha dejado claro que el PP conoce y defiende la importancia de la inmigración legal que viene a desarrollar un trabajo y ha puesto el ejemplo de Fraga y su Comarca.

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"Necesita a miles de trabajadores pero eso exige planificación, que las empresas contraten en origen, alojamientos adecuados y organizar los servicios públicos".

"No podemos dejar solos a los ayuntamientos como ha ocurrido aquí en Fraga, debe haber una autoridad única y debe haber coordinación institucional. Necesitamos una política migratoria legal, ordenada y debe ir unida a la integración y a la convivencia", ha advertido.

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