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Alfredo Valenzuela

Sevilla, 22 nov (EFE).- Un testigo presencial de la boda del emperador Carlos V con Isabel de Portugal en Sevilla dejó un testimonio de primera mano de cómo fue la ceremonia y, entre otros detalles, el primer día del matrimonio, en un manuscrito que se ha traducido por primera vez al español con motivo del quinto centenario de los esponsales.

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"Relación del viaje, entrada en Sevilla y casamiento de la Emperatriz Isabel de Portugal" es el título de esta crónica que se conserva en la Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) y que ahora se publica en edición bilingüe español-portugués por la Universidad de Jaén (UJA), con un estudio crítico de Sagrario López Poza, catedrática emérita de la Universidad de La Coruña (UDC).

López Poza ha explicado a EFE que el documento histórico es una copia manuscrita del siglo XVIII de otra del siglo XVI que ya no se conserva, ya que estos documentos no se imprimían y "forman parte de lo que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria, que contienen datos muy importantes de la historia que muchas veces no constan en las crónicas oficiales".

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La investigadora, que ha expresado sus dudas de que el autor del documento fuera necesariamente un hombre, ha dicho que no hay duda de que formó parte del séquito de la emperatriz por el pormenorizado relato que hace de su comitiva, desde Almeirim (al norte de Lisboa) hasta Sevilla, con la entrada en Badajoz, momento en que la comitiva portuguesa fue informada de que la boda sería en Sevilla.

El autor desconocido "fue miembro de la delegación portuguesa que acompañó a la emperatriz en su viaje a Sevilla y que tendría cercanía con ella, pues da detalles que de otro modo no pudo saber, como por ejemplo cómo vestían Carlos e Isabel al día siguiente de la boda".

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En Almeirim, al norte de Lisboa, se llevó a cabo el protocolo de esponsalía o ritual ceremonial y social de compromiso que tenía valor jurídico, como ha recordado López Poza, motivo por el que ha subrayado que, desde ese momento y durante todo el trayecto hasta Sevilla, Isabel de Portugal ya era emperatriz y recibía ese tratamiento.

Esta edición de la UJA, que forma parte de su colección 'El discurso cortesano', reproduce una imagen efectuada por IA de cómo era la litera en la que, sobre lomos de mulas, efectuó todo el trayecto la emperatriz, si bien a la entrada de las ciudades montaba sobre un caballo bien manso enjaezado lujosamente.

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También reproduce un mapa con todo el trayecto y en las ciudades y villas en que iba parando -sólo en la provincia de Sevilla se detuvo en Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Pedroso, Cantillana y La Rinconada-, en un camino que se ralentizó por expreso deseo del emperador, que se hallaba resolviendo el tratado de Madrid con un derrotado y cautivo Francisco I de Francia.

"Carlos necesitaba la dote de Isabel, que era extraordinaria, algo exagerado incluso para la época, 900.000 doblas de oro castellanas", ha señalado López Poza, quien ha añadido que una conversión cautelosa a euros equivaldría a menos de 444 millones, unos dineros que el emperador precisaba para pagar deudas y viajar a Roma para ser coronado por el Papa.

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"Sevilla se propuso demostrar que era una gran ciudad y que era, como decía, uno de los siete arcos que erigió para la celebración de la boda que era 'La cabeza del yelmo', o sea la parte más importante de una armadura", ha señalado la profesora.

López Poza ha añadido que hasta un muy posterior viaje de Felipe II por Europa, en 1548, aún siendo príncipe, los cronistas españoles no dieron noticia de arquitectura efímera para celebraciones.

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La relación del testigo "de vista" que fue autor de la relación ahora traducida es importante porque la boda no se celebró en la Catedral de Sevilla por estar en Cuaresma el 11 de marzo de 1526, por lo que en el Alcázar de Sevilla se celebró una misa de velaciones que se saltó la norma eclesiástica, si bien ofició el arzobispo de Toledo como máxima autoridad religiosa.

Fue muy restringida la asistencia a esa misa, que se celebró a las doce de la noche, de manera que los contrayentes no se retiraron a sus aposentos hasta las dos de la madrugada. EFE

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