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El Pinar (El Hierro), 22 nov (EFE).- Salvamento Marítimo y Guardia Civil han coordinado el rescate de dos cayucos que fueron avistados cuando navegaban rumbo a la isla de El Hierro con 114 personas en total, con lo que ascienden a cinco las embarcaciones precarias que ha llegado este domingo al puerto de La Restinga.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, a las 12:07 hora canaria la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil avistó un cayuco a 12 millas de La Restinga y reportó que procedía a escoltarlo.

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A continuación el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a la salvamar Acrux, que relevó en la escolta a la patrullera de la Guardia Civil para que pudiese dirigirse a comprobar un segundo eco del radar.

Debido a que este cayuco sufrió varias paradas, la salvamar Acrux rescató a las personas a bordo y se dirigió a La Restinga, donde desembarcaron 35 personas de origen subsahariano, entre ellas una mujer y un menor.

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A las 12:54 horas la patrullera Río Guadiato confirmó que el segundo eco detectado en el radar era otra embarcación que navegaba a 10 millas de La Restinga y, tras localizar el cayuco, lo escoltó hasta el puerto, donde la salvamar Diphda ayudó a atracarlo.

En esta embarcación viajaban 79 personas y supone el quinto cayuco que ha arribado este domingo a la isla de El Hierro.

En total han llegado a bordo de estas cinco embarcaciones 293 personas de origen subsahariano. EFE

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