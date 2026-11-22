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Almudena González

Madrid, 22 nov (EFE).- Una exposición, un libro de gran formato y una película documental conmemoran el centenario del nacimiento de Antonio Lamela, el arquitecto que levantó las Torres de Colón y fue referente de una generación sedienta de modernidad, que afrontó una grave crisis de vivienda y otra energética.

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Antonio Lamela Martínez nació el 18 de diciembre de 1926 en Madrid, ciudad en la que murió en 2017 y en la que fundó su estudio en 1954, que actualmente pilota su hijo Carlos, quien ha organizado con esmero este centenario, junto a su colaboradora Concha Esteban.

El objetivo es reivindicar la figura de Antonio Lamela, de mostrar su obra en conjunto, y también poner en valor a una generación que modernizó la arquitectura de la España de la segunda mitad del siglo XX, esa que clamaba por abrirse al mundo en una sociedad en transformación, que afrontó una crisis de vivienda por el éxodo rural, el desarrollismo, el despertar del turismo y una grave crisis energética.

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Optimista incorregible, "no se detuvo ante nada, pensaba que se podía hacer todo y confiaba en que España iba a ser un país adelantado", explica a EFE Carlos Lamela sobre su padre. Y pone como ejemplo la construcción de las Torres de Colón, su edificio "más importante" y un "hito": una obra de "arquitectura suspendida" que levantó 21 plantas con una tecnología pionera en el mundo, de arriba abajo.

Las obras duraron diez años por miles de avatares y poco antes de terminarlas en 1975 el constructor José María Osinalde decidió venderlas. Entre la documentación que guardaba Antonio Lamela -ahora incluida en la exposición- apareció un pequeño papel, escrito a mano, en el que se cierra la venta al emergente empresario José María Ruiz Mateos por 1.700 millones de pesetas, y en el que el arquitecto firmaba como fedatario.

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Esta es una prueba del impacto de una obra considerada "el edificio más audaz de Europa" en los años 70, pero objeto de una reciente y controvertida reforma que Carlos Lamela considera "un bodrio" porque se ha perdido la esencia de la propuesta inicial.

Pero huye de lamentaciones y muestra su reconocimiento a unos profesionales que dieron un "salto de gigante" en el concepto de vivienda, al hacer frente al chabolismo ante el exponencial incremento de la población urbana (Madrid absorbió un millón de habitantes en nueve años) con un modelo que "hoy prácticamente no se ha superado porque estamos en los esquemas de hace 60 años".

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Y recuerda el barrio madrileño de San Ignacio de Loyola, que diseñó su padre en los años sesenta para 25.000 personas de una sola vez, con un solo promotor y en el que cada casa contaba con cuarto de baño.

Viajero empedernido, Antonio Lamela recorrió los cinco continentes con su 'tomavistas' y su cámara de fotos. Captó unas 15.000 diapositivas, ahora catalogadas y en las que encontramos su inspiración.

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Y es en esos vídeos -recogidos en el documental que se estrena el 18 de diciembre- donde vemos a un hombre entusiasta, que se empapó de todo. Cuenta su hijo que en su flamante estudio de la calle O'Donnell 34 -que ya era multicultural- todos vestían batas blancas porque Antonio Lamela quedó impactado de la pulcritud de la cultura japonesa durante un viaje.

Pero también hubo preocupaciones. Con la crisis del petróleo en la década de los 70, "se obsesionó" con el ahorro energético. Así en 'La Pirámide', un edificio de oficinas en Madrid, instaló los vidrios interiores inclinados para atenuar la radiación solar. En las fachadas de sus complejos turísticos, las terrazas buscan siempre la vista al mar, pero protegidas del sol.

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Quizá esta preocupación por el entorno provocó que la "arquitectura se le quedara pequeña muy pronto", y comenzó a desarrollar su pensamiento humanista, que denominó Cosmoísmo y Geoísmo, que no es otra cosa que el desarrollo sostenible y la globalización.

Todo esto se explica en la exposición que acoge el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el 10 de diciembre, que incluye un apartado dedicado a lo que Estudio Lamela considera "el legado": la primera reforma del estadio Santiago Bernabéu y la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas, que acaba de cumplir 20 años y que fue un proyecto conjunto con el estudio de Richard Rogers.

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Ahora, Estudio Lamela está embarcado en la nueva reforma del aeródromo.

En estos puntos se aprecia su obra y su gusto por elevar los edificios del suelo y el arte, pues encargó pinturas, murales y esculturas para portales y espacios comunes, hoy muchos desaparecidos.

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En Madrid: el complejo Galaxia -con un aire brutalista-, el Hotel Meliá Princesa, y las viviendas de O'Donnell 33 -con aire acondicionado y otras comodidades-.

En Málaga y la Costa del Sol: La Nogalera, el Conjunto Playa Mar, el edifico de Ciudad de Melilla y el Meliá Torremolinos Tres Carabelas, hoy demolido.

En Palma de Mallorca firmó muchos ejemplos en el Paseo Marítimo como el edificio Sol y La Caleta.

Pero antes de llegar allí, está el Motel El Hidalgo, que diseñó al estilo americano en Valdepeñas (Ciudad Real), para hacer una parada rápida en la carretera hacia la costa. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8014050746; 8000685481; 8000603657 y otros)