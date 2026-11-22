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Madrid, 22 nov (EFE).- Andalucía, Cataluña y Extremadura son, por este orden, las comunidades con mayor porcentaje de llenado de sus embalses, todas por encima del 65 por ciento, mientras que la Región de Murcia y la Comunidad Foral de Navarra presentan los niveles más bajos, tras las abundantes lluvias de esta semana, que han favorecido el primer aumento de la reserva hídrica en seis meses.

A nivel nacional los embalses almacenan actualmente 31.950 hectómetros cúbicos (hm3), el 57 por ciento de su capacidad total, tras ganar 905 hm3 en la última semana, lo que supone un incremento de 1,7 puntos porcentuales, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

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Por comunidades, Andalucía tiene el mayor porcentaje de agua embalsada, con el 69,3 por ciento de su capacidad y 8.320 hm3 almacenados, seguida de Cataluña, con el 67,6 por ciento y 1.327 hm3 y Extremadura, con el 65,2 por ciento y 9.419 hm3.

También se sitúan por encima de la media nacional la Comunidad de Madrid, cuyos embalses están al 60,5 por ciento de su capacidad, y Castilla-La Mancha, con el 57,4 por ciento.

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En una posición intermedia se encuentran el País Vasco, con el 55,5 por ciento de su capacidad; Cantabria, con el 50 por ciento; Asturias, con el 47,4 por ciento; Galicia, con el 46,3 por ciento, y Aragón con el 44,6 por ciento.

Por debajo de estos niveles figuran Castilla y León, cuyos embalses están al 43,04 por ciento y la Comunidad Valenciana al 39,6 por ciento.

Las reservas más bajas, en términos porcentuales, corresponden a La Rioja, con los embalses al 29,9 por ciento de su capacidad; Navarra, al 24,3 por ciento y Murcia, que cierra la clasificación, al 23,6 por ciento.

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Sin embargo, hay que destacar que la capacidad de almacenamiento de los embalses varía entre comunidades autónomas, por lo que un mayor porcentaje de llenado, no implica necesariamente disponer de un mayor volumen de agua embalsada.

Pese a la recuperación de las reservas, las diferencias territoriales siguen siendo importantes. Mientras Andalucía y Extremadura figuran entre las comunidades con mayores niveles de llenado, otras como Castilla y León y Galicia se mantienen por debajo de la media nacional.

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Las diferencias también existen en provincias y así Tarragona presenta uno de los mayores porcentaje de llenado, con el 91,5 por ciento de su capacidad, seguida de Girona con el 77,8 por ciento, Barcelona 77 por ciento y Málaga 75,9 por ciento; En este punto, cabe destacar Valladolid con el 100 por cien de llenado, aunque su capacidad total es de apenas seis hectómetros cúbicos.

Otras provincias como Huelva, Córdoba, Badajoz y Cádiz se encuentran en un llenado entre un 73-75 por ciento.

También presentan porcentajes reducidos, entre el 34-37 por ciento Alicante, Zamora, Palencia y León lo que refleja las diferencias territoriales en la situación de los embalses tras las últimas lluvias. Almería, por su parte, registra el menor nivel con apenas el 11,1 por ciento de su capacidad.

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En cuanto a la evolución de la última semana, Extremadura ha concentrado el mayor incremento de agua almacenada, con 476 hm3, lo que supone un aumento de 3,30 puntos respecto a su capacidad total; Le siguen Castilla y León, con 127 hectómetros más y Andalucía, con 118 hm3.

Estas lluvias han favorecido que desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, y hasta el 17 de noviembre , las precipitaciones acumuladas en España alcanzan una media de 125 litros por metro cuadrado, un 6 por ciento por encima del valor normal para este periodo, situado en 118 litros. EFE

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