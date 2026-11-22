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Granada, 22 nov (EFE).- La cantante Amparo Sánchez, conocida como Amparanoia, celebrará sus 30 años de carrera musical como pionera del mestizaje de estilos con un nuevo disco que verá la luz en 2027 pero del que ya ha lanzado un adelanto.

Amparanoia llegó al barrio madrileño de Lavapiés en 1997 y, ayudada por músicos de diferentes culturas, creó su mezcla musical y editó su primer trabajo, 'El poder de Machín', al que han seguido otros trabajos y una época desligada del proyecto.

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La artista cumple el próximo año tres décadas de trabajo, giras y proyectos como pionera en una música de mezclas y lo celebrará con el disco '30 años, mujer al frente'.

Como adelanto del trabajo, Amparanoia ha publicado 'Súper poder', una rumba con el sello inconfundible de las composiciones de Amparo Sánchez marcada por el ritmo para bailar y un mensaje que no se esconde.

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Reivindicativa y festiva a la vez, mira hacia delante con esperanza, en la línea de un proyecto que nunca ha separado la denuncia de las injusticias, de la celebración.

El sencillo de adelanto es además un guiño a quienes corearon su 'Que te den' hace más de 20 años y a quienes descubren la música de ahora, un tema que invita a levantar la voz por los derechos y usar la alegría como signo de rebeldía.

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La cantante ofrece ya en preventa su trabajo, que estará disponible en vinilo y cedé. EFE

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