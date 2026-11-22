22/11/2026 La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, este domingo en el acto electoral celebrado en Utebo.. La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado esta mañana en Utebo (Zaragoza) el crecimiento económico y la creación de empleo durante los gobiernos de Pedro Sánchez y ha defendido que tan importante como lograr buenos resultados económicos es conseguir que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad. POLITICA PSOE ARAGÓN

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La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado esta mañana en Utebo (Zaragoza) el crecimiento económico y la creación de empleo durante los gobiernos de Pedro Sánchez y ha defendido que tan importante como lograr buenos resultados económicos es conseguir que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.

Durante un acto socialista celebrado en el municipio zaragozano, Alegría ha destacado las políticas laborales impulsadas por el Ejecutivo central, especialmente la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, y ha insistido en que la redistribución de la riqueza constituye una de las principales diferencias entre los modelos políticos del PSOE y de PP y Vox.

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En el acto también han participado el candidato al Senado por Zaragoza Miguel Dalmau y la secretaria general del PSOE de Zaragoza Teresa Ladrero. Alegría ha señalado que España cerrará 2026 con un crecimiento económico del 2,6 %, según las previsiones de la Comisión Europea, y ha destacado que será el país que más empleo genere de la eurozona. Sin embargo, ha subrayado que los buenos indicadores económicos deben traducirse en mejoras concretas para los trabajadores y las familias.

"Pero siendo importante esto, siendo importante estas cifras, lo más importante es saber redistribuir esa riqueza", ha afirmado.

La dirigente socialista ha recordado que España cuenta con 22,6 millones de cotizantes a la Seguridad Social, de los que más de diez millones son mujeres, y con más de 3,5 millones de autónomos. Unos resultados que ha atribuido al esfuerzo de los trabajadores, las empresas y las políticas económicas y laborales desarrolladas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

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En este sentido, ha destacado especialmente la reforma laboral, que ha permitido, según ha explicado, alcanzar cifras de contratación indefinida sin precedentes. Alegría ha recordado que el Partido Popular y Vox se opusieron a esta reforma y ha ironizado sobre el error de un diputado popular que permitió su aprobación en el Congreso. "La derecha de este país solo acierta cuando se equivoca", ha afirmado.

También ha puesto el acento en el incremento del salario mínimo interprofesional, que, según las cifras expuestas en su intervención, ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.286 euros mensuales en 2026, una subida del 75 %.

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Ha recordado que más del 61 % de las personas que perciben el salario mínimo son mujeres y ha defendido la importancia de estas medidas para mejorar las condiciones de vida de millones de familias.

La secretaria general del PSOE Aragón ha situado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la confrontación entre dos modelos políticos y ha criticado la estrategia del Partido Popular y Vox, a los que ha acusado de recurrir al insulto y a la confrontación durante la campaña electoral.

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ADVIERTE DE LA POSIBLE LLEGADA AL GOBIERNO DE PP Y VOX

Alegría ha asegurado que la derecha ha dedicado los primeros diez días de campaña a despreciar a diferentes colectivos sociales, entre ellos los profesores de la enseñanza pública, los sindicatos, los trabajadores, los inmigrantes y el colectivo LGTBI.

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Frente a esa actitud, ha defendido la política útil y las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

La dirigente socialista ha afirmado que PP y Vox comparten un mismo proyecto político y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendrían sus propuestas para los derechos sociales y los servicios públicos. "En este país, en nuestra comunidad autónoma, ya no hay dos derechas", ha señalado.

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Asimismo, ha criticado que la derecha y la ultraderecha utilicen la inmigración para fomentar el enfrentamiento entre los trabajadores, en lugar de abordar las necesidades de financiación de la sanidad y la educación públicas.

Alegría ha reivindicado la contribución de las personas migrantes al crecimiento económico y al empleo en Aragón, recordando que muchos españoles tuvieron que emigrar durante décadas en busca de mejores oportunidades.

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Por su parte, el candidato socialista al Senado por Zaragoza, Miguel Dalmau, ha centrado su intervención en las diferencias entre las prioridades políticas del PSOE y las del Partido Popular y Vox, especialmente en la gestión de los recursos públicos y la defensa del Estado del bienestar.

"Ellos preguntan cuánto cuesta. Y nosotros preguntamos a cuánta gente beneficia. Ellos preguntan por los mercados y nosotros preguntamos por las personas", ha afirmado Dalmau, quien ha defendido que esta diferencia se refleja en las políticas de empleo, pensiones, vivienda y servicios públicos.

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El candidato socialista ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría la derogación de las reformas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha criticado las políticas de privatización desarrolladas por el Ejecutivo aragonés.

La secretaria general del PSOE de Zaragoza y portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Teresa Ladrero, ha criticado durante su intervención la relación del presidente aragonés, Jorge Azcón, con Vox, al que ha calificado como "el delegado de Abascal".

Ladrero ha asegurado que Azcón ha cruzado una línea política que, en su opinión, no habían traspasado anteriores presidentes populares de Aragón, como Santiago Lanzuela o Luisa Fernanda Rudi, al incorporar a la ultraderecha al Gobierno autonómico.