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Turín (Italia), 22 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón de las Finales ATP, por primera vez en su carrera, tras imponerse al alemán Alexander Zverev, por 6-2 y 7-6 (7), en una final, de más de dos horas, en la que empezó dominando, tiró de oficio tras sufrir en el segundo set y disipó dudas sobre sus molestias físicas.

Alcaraz doblegó al germano y cerró la temporada ATP por todo lo alto, con la conquista de un torneo, también conocido como Copa de Maestros, que solo habían logrado dos españoles hasta la fecha: Manuel Orantes, en 1976, y Àlex Corretja, en 1998.

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Zverev, que cumplió su novena participación en el torneo y terminará la temporada en lo más alto del 'ranking', se quedó a las puertas de conseguir su tercer título en esta competición, después de los cosechados en 2018 y 2021. EFE

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