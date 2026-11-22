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Bilbao, 22 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha presentado este domingo a su partido como "la póliza de seguro" para cuidar y mejorar "la casa vasca", y ha advertido de que "gobierne quien gobierne" tras el 29N, la formación nacionalista va a defender el autogobierno vasco "con uñas y dientes".

El PNV ha reunido en Sukarrieta (Bizkaia) a cargos políticos e institucionales de la formación para conmemorar el 123 aniversario de la muerte de su fundador, Sabino Arana, con una misa, una ofrenda floral en su tumba y un acto político en el que han intervenido Esteban y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero.

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Durante el acto, Esteban, Vaquero y el lehendakari, Imanol Pradales, han firmado lo que el primero ha llamado "la póliza de seguro" para cuidar y mejorar "la casa vasca", que incluye dos principios que el PNV "no va a negociar": defender el autogobierno vasco y no llegar a acuerdo con Vox, ha dicho el presidente del partido nacionalista.

La "póliza", según ha añadido, incluye además "cinco coberturas sobre lo que de verdad importa" relacionadas con la vida, el trabajo, la tranquilidad, el bienestar y la capacidad de decidir de los vascos, con el fin de "defender Euskadi gobierne quien gobierne". EFE

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