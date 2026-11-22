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Madrid, 22 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, declara este lunes como testigo por videoconferencia en el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, en la causa que investiga presuntas irregularidades en las ayudas a Air Europa.

Un día después, el martes, será el turno del presidente de Correos, Pedro Saura; y del director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha; en el marco de una querella de PP y Vox por presunta prevaricación en la ayuda de 475 millones de euros recibida por la aerolínea.

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Este lunes están citados también la presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Pilar Paneque; el ex secretario general y del Consejo y exdirector de Asuntos Jurídicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Francisco Javier Loriente Sainz; y el ex secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.

Y el martes, además de Saura y De la Rocha, deben acudir el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el cofundador de Podemos Íñigo Errejón; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González Suela; y el director Corporativo y de Estrategia de SEPI Desarrollo Empresarial (SEPIDES), José Ángel Partearroyo.

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Casi todos ellos han declarado en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos y ayudas públicas, y este último declaró el pasado jueves, también como testigo, en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga presuntas operaciones blanqueo y el papel desempeñado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la ayuda recibida por la aerolínea venezolana Plus Ultra.

El contenido de la querella se basa "en el otorgamiento de préstamos y entregas dinerarias, con denominación de rescate" a esas empresas y pide que se atribuyan a los denunciados los delitos de "organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos".

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El escrito se dirige también contra el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y menciona la ayuda recibida por Plus Ultra, si bien el juzgado nº 49 ha optado por ahora por limitarse a abrir diligencias por el préstamo recibido por Air Europa.

Air Europa fue una de las cuatro aerolíneas -junto con Plus Ultra, Air Nostrum y Volotea- a las que SEPI concedió préstamos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) durante la pandemia de la covid.

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La primera en recibir un préstamo fue Air Europa, el 3 de noviembre de 2020, por un importe de 475 millones de euros, que consistió en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, y es la única que ya ha devuelto la totalidad de la ayuda, más los intereses correspondientes.

Hasta la fecha, el FASEE ha recuperado 1.737 millones de euros, lo que supone el 65 % del total financiado con cargo a este mecanismo de apoyo a empresas que se vieron afectadas por las consecuencias de la pandemia de covid, tras la amortización total anticipada de 28 millones concedidos al Grupo Mediterránea en marzo pasado. EFE

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