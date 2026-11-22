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Córdoba, 22 nov (EFE).- El Córdoba goleó este domingo al Real Oviedo (3-0) en El Arcángel, en un partido en el que llevó la iniciativa, generó más ocasiones y fue muy superior al conjunto oviedista, que sigue sin respuesta y encajó su segunda derrota en los dos encuentros de Raúl González Blanco en el banquillo.

El Córdoba del ovetense Iván Ania, exjugador del club carbayón y extécnico de su filial, dominó por completo a un débil y fallón Oviedo, al que adelanta en la clasificación para colocarse noveno y seguir su escalada hacia los puestos de promoción de ascenso, tras encadenar seis jornadas invicto (14 puntos sumados de 18) y cuatro victorias como local.

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El cuadro blanquiverde, que perdió a última hora a Álex Martín por una distensión muscular y solo cambió a Iker Álvarez en la portería respecto al empate en Son Moix, salió con el control del partido y avisó pronto con un cabezazo desviado de Rubén Alves tras un córner y otro de Diego Bri que Aarón Escandell sacó abajo con reflejos.

El portero local, Iker Álvarez, también tuvo que intervenir en el minuto 10, con una mano salvadora, para evitar un gol en propia puerta, aunque sólo dos minutos después llegó el 1-0 en una acción en la que Percan encontró al espacio al lateral Dani Budesca, quien, entrenado desde atrás, definió ante Escandell por su palo.

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El Oviedo tuvo su ocasión más clara a los 26 minutos, cuando Estanis Pedrola aprovechó una pérdida de Bri tras un córner y cruzó un disparo que rozó el poste.

Sin embargo, el Córdoba no se deshizo y volvió a rondar el segundo en el 29, con un remate potente de Bri al tercer córner seguido que Samu Rodríguez sacó sobre la línea con Escandell ya batido, y también antes del descanso, con un disparo alto de Rubén Alves en el área pequeña tras una falta botada por Tasende.

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En la reanudación, el equipo de Raúl González salió con algo más de intensidad e Isfan probó a Iker Álvarez, aunque el Córdoba respondió con un cabezazo de Percan en el inicio del vendaval blanquiverde, ya que poco después el propio Percan volvió a rozar el gol, al igual que Bri por partida doble, pero Escandell respondió con buenas paradas.

Finalmente, el extremo Diego Bri sí encontró premio en el minuto 60, cuando se fue hacia dentro y soltó un zurdazo desde la frontal que tocó en el larguero antes de entrar para firmar el 2-0 y uno de los golazos de la jornada. Pero el tanto no frenó a los cordobesistas, que lo volvieron a intentar por medio de Ghailan antes de la entrada de Kevin Medina, decisivo en el tramo final, precisamente por Bri.

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Y es que el último golpe lo dio precisamente el atacante malagueño, que volvía a jugar más de un mes después de lesionarse en Elda, al provocar en el 88 un penalti cometido por Jacobo González y transformarlo en el 90 con un lanzamiento que Escandell llegó a tocar para cerrar el 3-0 definitivo ante un decepcionante Oviedo.

- Ficha técnica:

3 - Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Juan Gutiérrez, Ruben Alves, Tasende (Albarrán, min. 82); Isma Ruiz, Eder García (Damián Cáceres, min. 82); Diego Bri (Kevin Medina, min. 73), Ghailan (Théo Ziane, min. 82), El Jebari (Víctor Sánchez, min. 68); Diego Percan.

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0 - Real Oviedo: Escandell; David Jiménez (Jacobo González, min. 74), David Costas, Carlos Domínguez, Samu Rodríguez (Juan Cruz, min. 66); Youness (Villahermosa, min. 66), Enzo Pérez; Ilyas Chaira, Mikel Goti, Estanis Pedrola (Morales, min. 82); Isfan (Carlos Fernández, min. 66).

Goles: 1-0, Min.12: Budesca. 2-0, Min.60: Diego Bri. 3-0, Min.90: Kevin Medina, de penalti.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité Vasco). Amonestó a los locales Carracedo (min. 18), Salim El Jebari (min. 68) y Juan Gutiérrez (min. 92), así como a los visitantes Mikel Goti (min. 7), Samu Rodríguez (min. 45), Carlos Domínguez (min. 63), David Jiménez (min. 64), Enzo Pérez (min. 75) y Jacobo González (min. 88).

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Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 15.673 espectadores. EFE

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