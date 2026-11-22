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San Sebastián, 22 nov (EFE).- La Real Sociedad mira hacia la parte alta de la tabla tras ganar, no sin apuros, este domingo al Sevilla con un gol de Claudia Florentino que deja a las andaluzas en puestos de descenso.

La primera parte estuvo disputada, pero no hubo ocasiones claras porque ambos equipos planteaban un partido largo de desgaste, de forma que Arrula y Sullastres, guardametas de ambos equipos, apenas intervinieron.

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El segundo tiempo se animaría enseguida con el gol de las donostiarras, conseguido en una subida al área rival de su central Florentino que, de cabeza, remató un tiro que había sido repelido por el larguero de la portería de Sullastres.

Marques, la jugadora más activa de las sevillistas, tuvo posibilidades para el empate, pero no era el día de las andaluzas y los minutos finales fueron ya de impotencia ante la solidez defensiva txuri urdin, que retuvo el triunfo como el gran tesoro que es para sus aspiraciones de progresar en la clasificación.

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1.- Real Sociedad: Arrula; Camino, Nahia Aparicio, Florentino, Moraza (Laborde, min. 46); Marín (Arola Aparicio, min. 46), Cahinova, Campo, Marcos (Seelendfreund, min. 80); Eguiguren (Maren, min, 88) y Keefe (Eizaguirre, min. 63).

0.- Sevilla: Sullastres; Morcillo, Arnaiz, Marques; Castello; Alba López (Blanco, min. 77) Redondo (Pozuelo, min. 62), Márquez, Gili Giner (Blanco, min. 77), Pérez (Álvarez, min. 62); y Kanteh (Blom, min. 86).

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Arbitraje: María Planes (Murcia), sustituida por lesión por la cuarta árbitra Judith Barcala. Amonestó a Eguiguren.

Goles: 1-0, min. 55: Florentino.

Incidencias: partido de la duodécima jornada de la Liga F disputado en el estadio de Zubieta, en San Sebastián.EFE

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