Guardar

Ceuta, 21 nov (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho este sábado que es "tremendamente doloroso" que el control de la frontera ceutí "siga" en manos de Marruecos en lugar de "España y Europa, cuatro meses después de la invasión".

El mandatario autonómico se ha expresado de esta forma en declaraciones a los periodistas después de haber participado esta mañana en una nueva manifestación convocada por la asociación "Mujeres Caballas" para exigir que la ciudad vuelva ya a la normalidad.

PUBLICIDAD

Ha afirmado que Ceuta lleva cuatro meses "esperando soluciones en lo fundamental y no se ha producido, por lo que el abandono continúa de una invasión que se pudo evitar y no se hizo, pese a las advertencias e informes previos".

El presidente ceutí ha lamentado que Marruecos "decidió cuántas personas entraban y hasta qué hora" y ha recordado que tras la "invasión" hay tres objetivos fundamentales como "el retorno de todos los que llegaron, que la frontera no puede estar en manos de un país que no es fiable como Marruecos y que hay que tomar medidas para la reconstrucción de la ciudad".

PUBLICIDAD

El dirigente autonómico ha vuelto a solicitar "potenciar" la presencia del Estado en Ceuta y ha afirmado que la manifestación de este sábado ha sido "responsable, legítima y apolítica porque lo que está en juego no es la supervivencia de Ceuta sino de España".

Vivas ha expresado su "agradecimiento y reconocimiento" al colectivo de Mujeres Caballas "por haber organizado esta manifestación absolutamente necesaria y que demuestra el amor a su tierra de las convocantes, que no tienen ningún condicionamiento político y sí mucha coherencia".

PUBLICIDAD

Ha añadido que Ceuta "ha despertado el patriotismo en España y estoy convencido que hay una luz de esperanza en el túnel que nos encontramos". EFE

(foto) (vídeo)