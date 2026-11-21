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Madrid, 21 nov (EFE).- La selección Veteranos AFE participó este sábado en un encuentro benéfico con el equipo de veteranos de Madrigueras, localidad de Albacete que fue declarada zona catastrófica por los daños sufridos a principios de octubre por una riada.

El partido, en el que el equipo de la Asociación de Futbolistas Españoles se impuso por 1-6, comenzó con un minuto de silencio en memoria de Laura Utiel, la vecina de Madrigueras fallecida durante la riada, y del jugador del Tenerife, que murió a consecuencia de un golpe sufrido con el portero del Andorra a principios de este mes.

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La Selección Veteranos AFE estuvo dirigida por José Antonio Camacho, vocal de la junta directiva del sindicato, y Pepe Carcelén y contó con una amplia representación de la asociación, encabezada por su presidente, David Aganzo, y su secretario general, Diego Rivas.

También asistieron al encuentro, entre otros, el alcalde de Madrigueras, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo, y Nacho Huertas, exfutbolista e impulsor de la iniciativa, que habilitó una fila cero para la recaudación de fondos, dirigidos a recuperar las instalaciones deportivas afectadas. EFE

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